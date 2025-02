Il piano di Del Vecchio per Twiga: come cambiano i locali di lusso da Porto Cervo a Montecarlo

Roma, 24 febbraio 2025 – Si apre un nuovo capitolo per l’ospitalità di lusso e saranno i locali Twiga a tracciare le nuove rotte del settore. Per farlo, Lmdv Hospitality - il nuovo gruppo nato dalla fusione tra Triple Sea Food e Twiga, che gestirà il settore dell'ospitalità per Lmdv Capital, la holding di Leonardo Maria Del Vecchio - ha in programma un “ambizioso” piano di espansione e ristrutturazione dei locali. Nei lussuosi locali di Flavio Briatore sono in programma nuove aperture dei ristoranti a marchio Vesta e un volto nuovo per Casa Fiori Chiari che si trasformerà in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi.

Leonardo Del Vecchio ha ingaggiato l'architetto milanese Stefano Belingardi per le location di Montecarlo e Porto Cervo e lo studio Fanti Bozzetti Menegon per Forte dei Marmi. Con l’obiettivo di consolidare la sinergia tra i marchi del gruppo, il piano prevede una nuova dimora per il lussuoso ristorante Vesta Mare situato a Marina di Pietrasanta, che verrà trasferito all'interno del Twiga. Il precedente spazio del ristorante Vesta, che affaccia sulle acque toscane a Forte dei Marmi, si trasformerà in uno stabilimento balneare firmato Casa Fiori Chiari. Si tratta di un passo in avanti per il gruppo Triple Sea Food, dal momento che oggi non gestisce direttamente stabilimenti balneari. Il gruppo di Casa Fiori Chiari, infatti, nel giugno 2024 ha esteso le proprie attività al settore balneare attraverso il marchio Vesta con l’inaugurazione di due nuovi ristoranti.

Sardegna e Montecarlo

Passando al territorio sardo, l’ex Billionaire, celebre locale notturno situato a Porto Cervo e fondato nel 1998 da Flavio Briatore, accoglierà al suo interno due nuovi ristoranti firmati Casa Fiori Chiari e Vesta. La realizzazione di un nuovo ristorante Vesta è in agenda anche nei locali Twiga di Montecarlo e Baia Beniamin, anch’essi coinvolti in questa evoluzione. Il Twiga di Montecarlo è un ristorante esclusivo, situato nel cuore del Principato di Monaco, al secondo piano del Grimaldi Forum, in 10 Avenue Princesse Grace.

Fondato da Flavio Briatore, oggi il locale è un punto di riferimento per l'élite internazionale. In Italia il Twiga di Flavio Briatore è sbarcato in Liguria a Ventimiglia nel 2024, precisamente nella suggestiva Baia Beniamin, situata vicino al confine francese e al sito archeologico dei Balzi Rossi. Baia Beniamin è situata a soli dieci minuti di barca dal Principato e a poche centinaia di metri dalla rinomata spiaggia delle “uova” e dal sito archeologico dei Balzi Rossi, dal porto di Cala del Forte, nonché dalla frontiera con la Francia.

Oltre 600 professionisti

Twiga conta oltre 600 professionisti, l’acquisizione intende garantire una continuità occupazionale e nuove prospettive di crescita per i dipendenti. Questa operazione vuole essere “l’inizio di una nuova era” che unisce ristorazione, intrattenimento e lifestyle. L’obiettivo è creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale. Lmdv Hospitality punta a diventare così un riferimento nel panorama internazionale dell’hospitality. Leonardo Maria Del Vecchio ha sottolineato che l'acquisizione rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Lmdv Hospitality, al fine di valorizzare e ridefinire l'ospitalità in Italia e all'estero. Dall’altra parte anche Flavio Briatore ha espresso fiducia nell’operazione, sostenendo che Lmdv Hospitality porterà il brand Twiga a un nuovo livello, rispettandone il Dna e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita.

Gli architetti

A Stefano Belingardi, architetto milanese classe 1987, spetta di Montecarlo e Porto Cervo. Belingardi, noto per il suo approccio innovativo nell'architettura contemporanea. Nel 2016 ha fondato lo studio internazionale Stefano Belingardi Architects a Milano, focalizzato su architettura, urbanistica, interior e product design.

Mentre lo studio Fanti Bozzetti Menegon è stato incaricato della ristrutturazione del Twiga di Forte dei Marmi. Fondato nel 2019, anche Fanti Bozzetti Menegon è uno studio di architettura e design con sede a Milano, specializzato in architettura, interior design e product design. Il closing dal valore di 50 milioni di euro era previsto inizialmente per il primo trimestre 2025 e prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo, che dal prossimo anno diventerà Twiga.