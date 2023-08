Tutto quello che serve sapere sulla dichiarazione dei redditi

L’arrivo della bella stagione porta con sé la voglia di vacanza e spensieratezza, ma indica anche un periodo molto importante dell’anno fiscale. È proprio nel corso di questi mesi, infatti, che milioni di italiani sono chiamati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un momento molto delicato nel quale è meglio non commettere errori, evitando così di incappare in spiacevoli conseguenze con il fisco.

La dichiarazione dei redditi

Per cercare di comprendere a pieno il meccanismo che regola la dichiarazione dei redditi è necessario partire dalla sua definizione. Si tratta, nello specifico, dello strumento con cui i contribuenti comunicano al fisco l’ammontare dei propri redditi percepiti. Nel momento in cui si comunicano i propri guadagni annuali, è possibile che il contribuente venga chiamato al pagamento di alcune imposte all’Erario, così come può verificarsi la situazione per cui sia lo Stato ad avere un debito nei confronti del cittadino. In quest’ultimo caso il contribuente può richiedere questa somma a rimborso, oppure mantenere il proprio tesoretto creditizio per gli eventuali futuri debiti. È bene inoltre sottolineare che la dichiarazione dei redditi rappresenta una comunicazione unica, ovvero all’interno di un solo documento vengono indicate e trasmesse tutte le informazioni riguardanti redditi prodotti da un dato contribuente. Questa comunicazione è annuale, cioè riferita ad un solo anno d’imposta che è quello precedente a quello dell’invio (nel 2023 vanno dichiarati i redditi percepiti nell’anno solare 2022). ll modello della dichiarazione dei redditi tende a variare di anno in anno in base a quanto deciso dai Ministeri competenti. Il contribuente è dunque chiamato ad informarsi per tempo in merito alle modalità di compilazione e sui tempi di invio. In caso di dubbi, il consiglio è quello di rivolgersi ad un Caf o ad un professionista.

I redditi da dichiarare

La dichiarazione dei redditi, come detto, deve essere presentata se nell’anno di riferimento si sono ottenuti dei guadagni. A tale regola generale è necessario aggiungere che vi sono dei casi specifici che obbligano alla comunicazione anche in assenza di redditi. Chiarito quest’aspetto, è possibile dire che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che, durante l’anno di riferimento, hanno percepito redditi:

- fondiari;

- da capitale;

- da lavoro dipendente;

- da lavoro autonomo;

- d’impresa;

- diversi.

Sono invece esclusi dalla dichiarazione coloro che non hanno prodotto redditi e coloro che, pur avendoli percepiti, si trovano in una condizione particolare, quale:

- l’aver svolto attività di lavoro dipendente e aver avuto, durante l’anno un solo datore di lavoro;

- aver generato redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro (tale aspetto non è valido per i titolari di Partita Iva);

- essere in possesso solo dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e altri fabbricati non locati situati in un Comune diverso da quello dell’abitazione principale e che sono soggetti all’Imu;

- avere rapporti di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto, pensione a condizione che siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta o conguagliati dall’ultimo sostituto;

- aver percepito dei redditi esentati alla dichiarazione, come le rendite erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni, l’indennità e le pensioni sociali;

- aver percepito redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui titoli del debito pubblico;

- avere redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Il consiglio, tuttavia, anche per chi è esentato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi è quello di comunicare comunque al fisco la propria situazione reddituale. Solo in questo caso, infatti, si potranno sfruttare le molte agevolazioni che permettono di ottenere una posizione creditoria nei confronti dello Stato.