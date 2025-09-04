Tutto il nero del welfare familiare: il sommerso arriva al 50%

Roma, 4 settembre 2025 – Il welfare italiano poggia su fondamenta invisibili: 1,8 milioni di famiglie che si fanno carico di colf, badanti e baby sitter. Di queste, circa 900mila gestiscono rapporti regolari e contrattualizzati, ma altrettante – si stimano altre 900mila – ricorrono al lavoro irregolare, alimentando il sommerso che continua a segnare il settore domestico.

I dati esclusivi dell’Osservatorio Domina elaborati su base Inps mostrano un paradosso: da un lato le famiglie suppliscono alle carenze dello Stato, dall’altro il sistema resta permeato da informalità. Come più volte ricordato dall’Osservatorio Domina, la famiglia, dunque, svolge un ruolo cruciale nel funzionamento del modello di welfare “mediterraneo”. In questo contesto, infatti, le famiglie rappresentano l’attore principale nella gestione della cura e dell’assistenza alle persone non autosufficienti.

Il calo dei datori regolari

Nel 2024 i datori di lavoro domestico regolari sono diminuiti ancora: -16mila rispetto al 2023 (-1,7%), proseguendo il trend negativo avviato dopo la pandemia. Tra il 2019 e il 2021, infatti, si era registrato un balzo del +14,4%, ma negli ultimi tre anni la caduta è stata del -13,8%.

Chi sono i datori di lavoro

I datori di lavoro domestico sono:

58% donne, spesso pilastri silenziosi della gestione familiare

37,9% ha più di 80 anni, segno della centralità delle badanti nel supporto agli anziani

28,5% sotto i 60 anni, in prevalenza famiglie con colf o baby sitter

Oltre 105mila grandi invalidi sono datori di lavoro (+4,3% dal 2021)

Il clero scende a meno di 3mila casi (-14,7%).

Convivenze e legami di parentela

Il lavoro domestico diventa spesso parte della vita familiare:

Più di 17 mila rapporti tra parenti (fino al terzo grado)

661 casi in cui il lavoratore è il coniuge

Oltre 213 mila rapporti in convivenza (23,6% del totale), con picchi in Trentino Alto Adige (52%) e Friuli Venezia Giulia (49,8%), minimi in Sicilia (5,7%) e Sardegna (7,8%).

L’allarme di Domina

Di fronte a un’Italia che si regge su un doppio esercito di famiglie – una metà regolare, l’altra nel sommerso – Domina – Associazione nazionale famiglie datori di lavoro - domestico ribadisce la necessità di un riconoscimento politico e sociale. “Dai dati Inps – spiega Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina – forniti in esclusiva all’Osservatorio Domina emerge chiaramente il ruolo delle famiglie nel welfare italiano. Oltre 900mila famiglie gestiscono lavoratrici e lavoratori domestici regolarmente assunti e contrattualizzati. Inoltre, non va dimenticato l’alto tasso di informalità che ancora caratterizza il settore. Considerando il ruolo sociale fondamentale per la tenuta del sistema di welfare, è importante riconoscere, valorizzare e supportare questo sforzo”.