Tutele per i rider,. Parigi blocca il nuovo accordo

I Paesi Ue hanno bloccato l’accordo politico, raggiunto dieci giorni fa in via provvisoria, sulle nuove norme a tutela dei rider e dei lavoratori delle piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo. Tra i Ventisette non è stata trovata la maggioranza necessaria e il dossier non è stato sottoposto al voto. Secondo indiscrezioni, Parigi guida un fronte nutrito di Paesi che hanno espresso riserve sull’intesa. Il testo passerà ora nelle mani del Belgio, che dal 1° gennaio assumerà la presidenza Ue, al posto della Spagna e potrà riaprire i negoziati.

Intanto proprio dal Belgio arriva duro colpo per Deliveroo. Il tribunale del Lavoro ha stabilito che 115 corrieri che hanno lavorato per l’azienda britannica nel 2017 e nel 2018 devono essere considerati come dipendenti. I giudici belgi hanno accolto il ricorso presentato dai sindacati, annullando una precedente decisione a favore invece della piattaforma. Un verdetto contro al quale i vertici di Deliveroo annunciano ricorso in Cassazione.

La sentenza arriva dopo che la Spagna, lo scorso anno, è diventata il primo paese dell’Ue ad approvare la legislazione che riconosce come dipendenti i rider delle piattaforme come Deliveroo e UberEats come personale.

Alberto Levi