Tutela della legalità: siglato protocollo tra Ministero dell'Interno e Snam

Roma, 6 agosto 2024 – Siglato il protocollo d’intesa per la tutela della legalità e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività che caratterizzano il core business del Gruppo Snam. L’accordo è stato sottoscritto oggi al Viminale dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dall’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

L’intesa si inserisce in una più ampia strategia di sistema-Paese e di partenariato pubblico-privato e rafforza la cooperazione su scala nazionale in materia di sicurezza pubblica e di legalità. L’obiettivo è quello di garantire una sempre maggiore tutela dell’economia legale, anche in considerazione dell’impegno assicurato dall’azienda per la realizzazione, nei prossimi anni, di importanti opere strategiche, alcune delle quali in attuazione del Pnrr.

La collaborazione tra il ministero dell’Interno e Snam mira inoltre a realizzare una più efficace prevenzione delle minacce alla sicurezza delle infrastrutture essenziali per il sistema gas italiano oltre che delle irregolarità nella gestione del personale e nell’assegnazione degli appalti. È prevista l’istituzione di una cabina di regia, composta da rappresentanti del Viminale e di Snam, che garantirà un costante scambio informativo fra le parti e monitorerà sullo stato di attuazione dell'intesa. Potranno inoltre essere stipulati, con i medesimi obiettivi, protocolli a livello locale tra Snam e Prefetture.