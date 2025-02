Turismo lacustre e Olimpiadi Invernali 2026: i laghi italiani motore di sviluppo e sostenibilità

Il turismo lacustre si conferma un settore strategico per l’economia italiana, in grado di valorizzare il territorio e promuovere forme di mobilità sostenibili. Questo è il tema centrale emerso durante il panel sul turismo lacustre, tenutosi presso l’area eventi di Regione Lombardia in occasione della BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo.

L’importanza strategica del turismo lacustre

Durante l’evento, istituzioni e stakeholder hanno ribadito l'importanza di destagionalizzare e rafforzare il ruolo dei laghi italiani come mete turistiche di rilievo internazionale. Secondo Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il turismo lacustre può essere un modello per una mobilità più sostenibile e intermodale: "Siamo al lavoro per far conoscere ai turisti anche i luoghi meno noti, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e riducendo l’uso delle auto. L’obiettivo è quello di integrare al meglio i diversi vettori di trasporto in un grande patto di mobilità sostenibile."

Un concetto ribadito anche da Barbara Mazzali, Assessore al Turismo di Regione Lombardia, che ha definito i laghi italiani come i "mari di Lombardia", capaci di attrarre turisti da tutto il mondo grazie a un’offerta esperienziale, lenta e sostenibile.

Navigazione Laghi e la promozione delle Olimpiadi 2026

Un aspetto innovativo discusso nel panel riguarda la collaborazione tra Navigazione Laghi e la Fondazione Milano Cortina 2026 per trasformare uno dei grandi laghi del Nord in un hub promozionale per i Giochi Olimpici Invernali.

L’annuncio è arrivato dal Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, che ha sottolineato l’importanza del turismo lacustre per il sistema economico nazionale. Con oltre 12 milioni di viaggiatori e 700.000 veicoli trasportati nel 2024, il comparto rappresenta una risorsa fondamentale per il Pil italiano, contribuendo anche alla crescita di settori come il commercio locale, l’artigianato e i trasporti.

"I laghi italiani hanno registrato un aumento del 6,5% delle presenze rispetto al 2023. Sono un patrimonio naturale inestimabile e un potente motore di sviluppo economico e sociale", ha dichiarato Morelli, evidenziando l’impegno del Governo nel garantire sicurezza, sostenibilità ambientale e supporto alle comunità locali attraverso Navigazione Laghi.

Un futuro sostenibile per il turismo lacustre

Gli interventi istituzionali alla BIT 2025 hanno ribadito che il turismo lacustre non è solo una risorsa turistica, ma anche un volano di sviluppo economico e territoriale. L’obiettivo è far sì che i laghi italiani diventino sempre più accessibili e sostenibili, migliorando le infrastrutture e integrando servizi innovativi per i visitatori.

Con l’approssimarsi delle Olimpiadi Invernali 2026, questa sinergia tra turismo e grandi eventi internazionali potrebbe rappresentare un’opportunità unica per rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama turistico globale.