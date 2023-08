Turismo, un’estate da salvare: giugno e luglio, calano i vacanzieri. Si punta tutto su Ferragosto

Roma, 14 agosto 2023 – Benissimo gli stranieri, meno gli italiani. Giugno e luglio hanno mostrato dati complessivamente discreti, l’alluvione di maggio e gli incendi di fine luglio e inizio agosto hanno condizionato le prenotazioni, e i risultati non sono omogenei nelle varie regioni, ma restano inferiori alle aspettative. Tra i fattori che hanno sicuramente giocato un ruolo, almeno per i turisti italiani ma anche per buona parte degli europei, l’aumento dei prezzi.

“Sul turismo stanno circolando molti dati – ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè – alcuni dipingono il 2023 come l’anno della svolta, altri dicono che non c’è la ripresa attesa, altri danno numeri catastrofici. Queste sono tutte visioni parziali del variegato universo che e’ il comparto del turismo, io la penso in maniera diversa. Il 2023 rappresenta, più che un anno in chiaroscuro, un’annata di transizione che ci fornirà utili indicazioni su come cambierà il turismo in futuro".

Due turiste prendono il sole su un lettino in uno stabilimento balneare

Gli operatori sperano nella settimana di Ferragosto per dare una svolta alla stagione, ma le stime divergono, anche se non sono comparabili. Secondo Confcommercio saranno circa 14 milioni gli italiani in vacanza la settimana di Ferragosto, restando nella maggior parte dei casi in Italia e spendendo circa 7 miliardi di euro. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio tra 11 e 20 agosto sono invece 25 i milioni di presenze per un giro d’affari superiore ai 10 miliardi. Un risultato record che vede i turisti stranieri abbattere il muro dei 15 milioni di presenze e compensare ampiamente qualche disagio sul fronte dei vacanzieri italiani. Meno ottimista il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti che per il weekend lungo di Ferragosto - cinque notti, dall’11 al 16 agosto - prevede 17 milioni di presenze turistiche, per il 60% italiane nelle strutture ricettive ufficiali. Numeri in crescita rispetto alle ultime settimane, ma non da sold-out. Certo è che gli stranieri ci sono e si sentono. Tra le regioni con tasso d’occupazione superiore al 90% Toscana, Marche, Liguria, Sicilia, Sardegna, trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Calabria, Friuli e Val D’Aosta. "Non sta andando male, per carità – ha detto nei giorni scorsi il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – ma nemmeno a gonfie vele come dovrebbe essere in questo periodo. Non c’è il tutto esaurito in Sardegna, in Versilia siamo al 70% di occupazione (l’anno scorso eravamo all’87%). Insomma possiamo dire un calo generalizzato del 15% ma in certi luoghi purtroppo molto di più, si arriva anche a meno 30%".

Adesso arriva la settimana più delicata dell’anno. Secondo l’Enit sono 702 mila 500 i passeggeri in arrivo per agosto negli aeroporti italiani, +1,1% rispetto ai 694 mila e 800 dell’agosto 2022. Sono soprattutto i turisti stranieri a transitare nei varchi dei nostri aeroporti dove solo il 19,9% è italiano, mentre spiccano ancora i turisti statunitensi (17,3%), seguiti da quelli spagnoli (4,9%), francesi (4,2%) e canadesi (3,6%). Le località balneari e le città d’arte sono le destinazioni più apprezzate, hanno ospitato rispettivamente il 36,6% e il 31,2% degli stranieri intervistati. Ma anche i laghi destano un certo interesse (l’11,3% del campione). A seguire, la montagna (6,9%) e i borghi (6,2%).

"Anche per l’estate in corso – osserva Ivana Jelinic, presidente e ceo di Enit – sempre più stranieri si mostrano intenzionati a soggiornare nelle località italiane. E dallo studio Enit, condotto a giugno su 10 mercati stranieri con 5.000 intervistati emerge anche un altro dato positivo: una più capillare distribuzione dei turisti internazionali che visitano l’Italia durante tutto l’anno".