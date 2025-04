Trump Tax, arriva l’App contro i dazi americani: come funziona

Roma, 2 aprile 2025 – Si chiama "Trump Tax" l'applicazione "contro i dazi americani" che permette di scansionare il codice a barre dei prodotti e di scoprirne la provenienza. L'app è stata elaborata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra con l'obiettivo di "aiutare" i consumatori a prediligere i prodotti italiani ed europei a quelli statunitensi. A presentarla, proprio alla vigilia degli annunciati dazi del presidente americano, sono stati i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in un flash mob che si è svolto davanti alla Camera. E' un modo per boicottare i prodotti americani? "Noi diamo una libera scelta – ha spiegato Bonelli – permettiamo di avere una maggiore consapevolezza. È chiaro che se domani, al supermercato, ho di fronte un vino di Napa Valley e uno toscano, non ho dubbi e scelgo quello toscano.

L'applicazione può consentire ai cittadini di individuare le merci dove sono prodotte e quindi lì scegliere se difendere l'Italia e l'Europa e respingere la tracotanza e l'aggressione di Trump. La nostra, ha aggiunto Bonelli, vuole essere una risposta "civica" e "civile" a chi sostiene che gli europei siano dei parassiti. Vogliamo difendere il tortellino, il nostro vino e il parmigiano reggiano che non sono certamente strumenti di oppressione come Trump vuole dire". "E' uno strumento nelle mani di tutti e di tutte per difendere le nostre produzioni – ha aggiunto Fratoianni – ma soprattutto per consentire a tutti e a tutte di essere consapevoli nelle loro scelte.

Perché la consapevolezza è un'arma importante. I signori del mondo che si comportano da padroni, come Donald Trump, pensano che le persone non contino nulla, ma le persone se si uniscono sono una potenza". Bonelli ha poi sottolineato che "l'applicazione è stata rifiutata da Apple. Però si trova sul sistema di Android e vi si può accedere con tutti i cellulari dal sito trumptax.eu". Tra i contenuti promozionali dell'applicazione lanciata dal partito di centrosinistra, anche un video promozionale che a suon di rap invita a scansionare i prodotti e quindi a scegliere: "fai la tua scelta ma decidi alla svelta", "combatti i suoi dazi, scegli non-americano, scegli europeo, scegli italiano".