Trump firma l’ordine esecutivo su TikTok: c’è l’ok di Xi Jinping. “Usa avranno il controllo dell’algoritmo”

Washington, 25 settembre 2025 – "Gli Stati Uniti avranno il controllo dell'algoritmo impiegato per stabilire i contenuti visibili agli utenti di TikTok mentre sono sulla piattaforma”. Così iò vicepresidente J.D. Vance commenta l’ordine esecutivo firmato oggi da Donald Trump, dando attuazione all’accordo raggiunto con la Cina su TikTok.

L’ordine del tycoon apre la strada all'intesa raggiunta con il presidente cinese Xi Jinping, in base al quale il controllo della piattaforma sarà trasferito a un gruppo di azionisti Usa. Durante la cerimonia organizzata nello Studio Ovale per la firma, Trump ha affermato che TikTok sarà "operata dagli Stati Uniti in tutto e per tutto".

Il presidente ha poi ringraziato il suo omologo cinese, Xi Jinping, con cui ha recentemente approvato i termini generali dell'accordo, mentre le due parti continuano a limare gli ultimi dettagli relativi agli aspetti legali e finanziari dell'operazione. "Per fare le cose per bene avevamo bisogno del sostegno e dell'approvazione della Cina", ha affermato il presidente Usa.

Cosa prevede l’accordo

"Negli Usa la piattaforma passerà sotto il controllo di un consorzio di nuovi investitori statunitensi, tra cui Oracle – ha aggiunto il presidente Trump – che immagino giocherà un ruolo molto importante in termini di sicurezza, protezione e tutto il resto. Quindi abbiamo ottimi controlli".

La piattaforma potrà continuare a essere usata negli Usa dai suoi 170 milioni di utenti, con la garanzia che i loro dati siano adeguatamente protetti come richiesto dalla legge. "C'è stata una certa resistenza da parte cinese – ha Vance nello studio ovale alla Casa Bianca insieme a Trump – ma l'obiettivo fondamentale che volevamo raggiungere era mantenere TikTok operativo. Volevamo anche assicurarci di proteggere la privacy dei dati degli americani come richiesto dalla legge, sia perché è la cosa giusta da fare, sia perché è un requisito legale della legge approvata l'anno scorso dal Congresso. Pensiamo di esserci riusciti”.

"Certo, continueremo a lavorarci – continua il vice di Trump – ma questo accordo significa che gli americani possono usare TikTok ma con più sicurezza di quanto non avessero fatto in passato, perché i loro dati saranno al sicuro e non saranno usati come arma di propaganda contro i nostri concittadini".

Passo importante verso la vendita di TikTok

L'ordine esecutivo – spiega la Cnn – rappresenta un passo importante verso la vendita finale, ma il processo non è ancora completo. L'accordo richiederà probabilmente ancora le approvazioni normative di entrambi i Paesi. E restano ancora domande senza risposta, come ad esempio se gli utenti statunitensi dovranno scaricare un'app separata.

La vendita avviene dopo l'entrata in vigore di una legge statunitense a gennaio che vieta l'app, a meno che la società madre ByteDance non ceda circa l'80% delle sue attività statunitensi a investitori non cinesi. Trump ha ripetutamente ritardato l'applicazione della legge.