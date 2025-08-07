Trump non si ferma. Dazi al 50% per l’India. Proteste in Usa per i rincari

Scattano i dazi di Trump al mondo, ma il suo ottovolante non si ferma e, nell’ennesima giornata di ordinaria schizofrenia tariffaria, oscilla tra l’azzeramento dell’aliquota sugli iPhone a fronte degli impegni Apple a investire altri 100 miliardi di euro negli Usa e l’ulteriore bastonata all’India, con aliquote che arrivano al 50 per cento, per punirla per l’acquisto di petrolio russo. Una mossa definita da Delhi "inaccettabile e deplorevole". Poi il tycoon è tornato a minacciare dazi al 100% su chip e semi-conduttori dall’estero. "Ma se le aziende costruiranno in America non scatteranno", ha avvertito il presidente alla Casa Bianca.

APPLE CEDE AL TYCOONLa Apple intende investire 100 miliardi in Usa: lo rivela Bloomberg. E lo stesso Trump era pronto ieri sera a annunciarlo ufficialmente nella notte. In gioco un nuovo programma di produzione per portare una parte maggiore della supply chain di Apple negli Stati Uniti. Fino a oggi sono stati previsti 500 miliardi di dollari per la produzione in Usa nei prossimi quattro anni, tra cui un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston, un’accademia per fornitori in Michigan e ulteriori investimenti con i fornitori nazionali. I 100 miliardi di dollari aggiuntivi porterebbero l’impegno totale di Apple a 600 miliardi di dollari. Soddisfatti alla Casa Bianca: "L’annuncio con Apple rappresenta un’ulteriore vittoria per il nostro settore manifatturiero".

L’INDIA SOTTO TIROGli Stati Uniti imporranno un dazio aggiuntivo del 25% all’India, portando così la tariffa al 50%. "Ho constatato che il governo indiano sta attualmente importando direttamente o indirettamente petrolio dalla Russia", dichiara il presidente Trump in un ordine esecutivo riportato da Cnbc. "Di conseguenza, e in conformità con la legge applicabile, i prodotti indiani importati nel territorio doganale degli Stati Uniti saranno soggetti a un’aliquota aggiuntiva del 25%". E questo nonostante le proteste e l’opposizione dello stesso Vladimir Putin. Dura la reazione di Delhi. L’imposizione delle tariffe supplettive da parte degli Usa sono azioni "ingiuste, ingiustificate e irragionevoli". Lo scrive Randhir Jaiswal, portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, ribadendo che New Delhi "adotterà tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi nazionali". "Abbiamo chiarito – insiste - la nostra posizione, incluso che le nostre importazioni sono effettuate per garantire la sicurezza energetica di 1,4 miliardi di persone".

LA PROTESTA DELL’ALCOLI dazi Usa del 15% sulle bevande alcoliche Ue potrebbero causare perdite per quasi 2 miliardi di dollari al settore e mettere a rischio 25mila posti di lavoro negli Stati Uniti. È l’allarme lanciato da 57 gruppi industriali di vino e distillati in una lettera indirizzata a Trump, pubblicata dalla Toasts Not Tariffs Coalition. I rappresentanti dell’intera filiera - produttori, importatori, distributori, rivenditori e ristoratori Usa, organizzazioni che rappresentano grandi marchi europei come Campari, Pernod Ricard e Diageo - chiedono un’esenzione per vino e liquori e un accordo che "assicuri un commercio equo e reciproco". I rappresentanti del settore sottolineano che "centinaia di piccole imprese americane - importatori, distributori, rivenditori, ristoratori - traggono profitto dalla vendita di vini e liquori europei" e "imporre dazi su questi prodotti danneggerebbe pesantemente non solo i partner internazionali, ma anche imprese e lavoratori statunitensi".