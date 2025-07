Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune

Roma, 17 lugio 2025 – L’Europa non molla e continua a trattare sui dazi. Nonostante le bordate che arrivano, un giorno sì e l’altro pure, dal presidente americano, Donald Trump, che ieri è tornano alla carica annunciando, dal primo agosto, nuove tariffe per il settore farmaceutico e i semiconduttori. Nel frattempo, la Commissione europea cerca di riempire il suo “arsenale” finanziario e ha presentato all’Europarlamento un bilancio che prevede una spesa di 2mila miliardi nei prossimi sette anni. Dentro, ci sono non solo i fondi di coesione ma anche quello per la competitività di 451 miliardi. Ma andiamo con ordine.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, 66 anni, presenta il piano di bilancio Ue

LA GUERRA DEI DAZI

Vola di nuovo a Washington il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, con l’obiettivo di chiudere la partita sui dazi arrivando a un accordo di principio su cui, in un secondo momento, continuare a lavorare. Possibilmente in anticipo sul primo agosto quando, in base alla lettera di Trump, sono pronte a scattare tariffe del 30% sui beni europei importati negli Usa. Ieri, il ministro degli Esteri, Tajani, ha fatto chiaramente capire che sarà impossibile arrivare all’intesa zero-zero. Molto più verosimile un livello attorno al 10%. Ma anche così per le imprese italiane il conto sarebbe salato. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ieri ha incontrato la leader del Pd, Schlein, non nasconde le sue preoccupazioni. Secondo i dati del Centro Studi di Viale dell’Astronomia, considerando quattro scenari l’export italiano negli Usa si riduce, rispettivamente, di 17,6 miliardi di euro (dazi al 10%), 22,6 miliardi (al 15%), 27,6 miliardi (al 20%) e 37,5 miliardi (al 30%). Tutte stime che comprendono una svalutazione del dollaro sull’euro 13,5% da inizio 2025 (equivalente a -10% sulla media 2024). In allarme anche l’Ice che, ieri, ha presentato il suo rapporto 2024-2025. Sarebbero, infatti, circa 6mila le imprese e più di 140mila addetti “esposti in modo diretto a rischi potenziali elevati”. Senza contare che, al momento, uno degli elementi più impattanti è l’incertezza sulle tariffe che ostacola l’export, ha sottolineato il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas.

SCONTRO SUL BILANCIO

dell’Ue Acque agitate anche sul fronte del bilancio comunitario. La riforma presentata ieri dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sollevato un vespaio di polemiche nonostante il raddoppio dei fondi a disposizione, circa 2mila miliardi di euro in sette anni. La dote per quelli della coesione, di particolare importanza per l’Italia, si attesterebbe sui 450 miliardi, senza alcun taglio. Mentre “34 miliardi di euro – ha assicurato il vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Raffaele Fitto – sono destinati alla migrazione e alla gestione delle frontiere”. Ma il progetto non piace neanche ai partiti della maggioranza Ursula che hanno contestato il bilancio sia nell’architettura, sia nelle dotazioni, giudicate “insufficienti”. Mentre molti Paesi sono sul piede di guerra, sostenendo che pagheranno di più e, in alcuni casi, riceveranno meno sulle voci più sensibili. Il progetto non convince neanche Roma. L’esecutivo Ue ha fornito rassicurazioni sulla Pac, ma a conti fatti i fondi del comparto scenderanno da 378 a 300 miliardi. “È un disastro annunciato”, ha reagito Coldiretti annunciando la mobilitazione permanente. Per rimpinguare le casse dell’Unione senza nuovi contributi da parte degli Stati membri la commissione disporrà di risorse proprie grazie ai prelievi sul tabacco (11,2 miliardi di euro all’anno), quelli sui rifiuti elettronici (15,2 miliardi), quelli sui profitti delle grandi imprese (6,8 miliardi) mentre i contributi dal sistema europeo di scambio dei permessi di emissioni di CO2 (Ets) ammonterebbero a 9,6 miliardi all’anno e quelli dai «dazi climatici« a 1,4 miliardi di euro.