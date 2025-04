Trump e le accuse di insider trading: cos’è e cosa si rischia

Roma, 10 aprile 2025 – Un messaggio sul suo social Truth: “This is a great time to bui!!!” (questo è un ottimo momento per comprare) al mattino in piane bufera dei mercati finanziari a causa dell’escalation dei dazi. Poi la decisione in serata di congelare le tariffe protezionistiche per 90 giorni (tranne che alla Cina) e quella che al mattino sembrava essere una frase di strenua difesa del suo operato si sta trasformando in un caso. Un segnale lanciato a qualche amico miliardario? Alle sue società? Quando lui sapeva già cosa avrebbe fatto in serata e che ciò avrebbe portato le Borse (in particolare Wall Street nelle ore immediatamente successive all’annuncio) a guadagnare dopo giorni di forti ribassi? Insomma comprare azioni quando erano ai minimi per incassare con i rialzi?

Trump e le accuse di insider trading

Più di un dubbio per qualcuno come il deputato democratico Adam Schiff che ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente Donald Trump abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato quando appunto ha all'improvviso sospeso una serie di dazi, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle azioni, dopo che in mattinata, appena avevano aperto i mercati, aveva invitato su Truth a comprare azioni. “Farò del mio meglio per scoprirlo – ha detto Schiff al Time –. Le monete dei meme di famiglia e tutto il resto non sono al di fuori di insider trading o di arricchimento personale. Spero di scoprirlo presto”.

Cos’è l’insider trading

Ma cosa è esattamente l’insider tradin? L’Insider trading è l’espressione che indica la compravendita di titoli (azioni, obbligazioni e derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno della stessa o per la loro attività professionale, sono in possesso di informazioni riservate. In particolare ciò permette a chi ha queste informazioni di vendere azioni quando si sa che di lì a poco crolleranno oppure di acquistarne a basso prezzo quando poi si sa che il loro valore schizzerà in alto.

In questo contesto l’invito di Trump a “comprare” potrebbe rappresentare un caso di insider trading nel momento in cui si stabilisse una correlazione con il fatto che già sapeva che in serata avrebbe speso i dazi e, ancor più in particolare, se questa operazione di acquisto di azioni fosse stata fatta da società o persone vicine al presidente Usa.

Cosa rischia chi fa insider trading

Ogni Paese ha organismi e una legislazione che regola le pratiche di Borsa e punisce fenomeni come l’insider trading. In particolare negli Stati Uniti le pene sono particolarmente severe. Si può arrivare fino a 5 milioni di dollari di multa (non un grosso problema per Trump) e addirittura a 20 anni di reclusione per i casi più gravi. In Italia, come riporta il sito della Borsa italiana, sono invece previste sanzioni fino a 3 milioni di euro e una reclusione da uno a sei anni