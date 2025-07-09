Trump grazia l’Europa: "Si sta comportando bene. In arrivo la lettera sui dazi"

La nuova raffica di minacce e annunci draconiani sui dazi di Donald Trump, almeno per ieri, sembra risparmiare l’Europa. E, anzi, dopo il rinvio della partita fini a inizi agosto, il tycoon avvisa che "la Ue ora ci sta trattando molto bene", riferendosi ai contatti avuti con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen e annunciando che "probabilmente siamo a due giorni dall’invio della lettera alla Ue" che preciserà l’entità dei dazi sull’export europeo.

Un avviso che trova sponda nelle parole dei commissari di Bruxelles e che fa intendere come l’accordo quadro con l’Unione europea possa essere vicino e basarsi su un’aliquota al 10 per cento, salvo il nodo da sciogliere delle esenzioni settoriali da definire. Tutt’altro lo scenario dei rapporti commerciali tra Usa e il resto del mondo. Dopo la sventagliata di lettere inviate a oltre quindici Paesi con percentuali drastiche, il presidente Usa ieri fa sapere che non estenderà la scadenza del primo agosto per l’entrata in vigore dei nuovi dazi annunciati per una quindicina di Paesi, dopo aver segnalato ieri una possibile flessibilità. "Come da lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre alle lettere che saranno inviate oggi, domani e per il prossimo breve periodo – scrive su Truth – il pagamento delle tariffe inizierà il primo agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non subirà modifiche. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti e pagabili a partire dal primo agosto 2025. Non saranno concesse proroghe".

Non basta. Nelle stesse ore il magnate americano ha lanciato almeno altre tre operazioni destinate a far salire la tensione sui mercati e con altri partner. "Annunceremo dazi sul rame, penso che saranno al 50%", insiste. E incalza: "Chiunque faccia parte dei Brics riceverà presto un’aliquota tariffaria del 10%". Aggiuntiva. Senza contare la stangata sulla farmaceutica al 200 per cento. Scenario decisamente più disteso verso l’Europa. L’Ue ha offerto delle "vere offerte. Ha indicato che aprirà il suo mercato. Trump ha le offerte dell’Ue sul tavolo e deciderà come usarle", spiega il segretario al Commercio, Howard Lutnick, in un’intervista a Cnbc. Parole che fanno intendere che non siamo lontani da un’intesa.

Da parte dell’Ue, "continuiamo a negoziare, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di principio il prima possibile", puntualizza il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis. Sulla stessa linea il commissario italiano Raffaele Fitto e il negoziatore europeo Maroš Šefcovic: "Stiamo facendo il massimo per trovare una soluzione sui dazi, ma dobbiamo essere pronti a prendere eventualmente le decisioni adeguate". E, d’altra parte, non a caso il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil non le manda a dire: l’Unione europea è "pronta ad adottare contromisure" contro gli Usa se non si riuscirà a raggiungere un accordo equo con Trump. E altrettanto deciso è il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber: "La questione dei dazi avrà un impatto enorme sul nostro continente. Von der Leyen e Šefcovic stanno facendo un lavoro incredibile. Il mio messaggio è che, a livello commerciale, siamo alla pari degli Stati Uniti e nessuno può strattonarci come Trump pensa di fare con altri Stati più deboli. Per questo dobbiamo restare uniti".