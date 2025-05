Trump e le tariffe al 50%: "La Ue vuole un incontro"

"Sono appena stato informato che l’Ue ha chiamato per definire le date di un incontro" sui dazi. Così, ieri pomeriggio, ha scritto Donald Trump (foto) su Truth. "Questo è un evento positivo e spero che, finalmente, come ho chiesto alla Cina, i Paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti. Entrambi saranno molto contenti e avranno successo se lo faranno", ha sottolineato il presidente americano.

"Sono estremamente soddisfatto dell’assegnazione del 50% di dazi all’Unione Europea, soprattutto perché i nostri negoziati con loro sono stati ‘lenti’ (per usare un eufemismo!)", ha scritto Trump, lanciando un monito: "Ricordate, ho il potere di ‘fissare un accordo’ per il commercio con gli Stati Uniti se non riusciamo a trovare un accordo o se veniamo trattati ingiustamente".

Martedì il tycoon aveva congelato fino al 9 luglio i dazi al 50% che sarebbero dovuti scattare il primo giugno, dopo aver ricevuto una telefonata dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Poche ore dopo, il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, siu era sentuto con Howard Lutnick, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. "Buoni colloqui. La Commissione europea rimane pienamente impegnata in sforzi costruttivi e mirati per raggiungere un accordo Ue-Usa". E proprio ieri, intervenendo all’assemblea nazionale di Confindustria, la presidente del Parlamento Ue ha ribadito la sua fiducia: "Ognuno di noi – ha detto Roberta Metsola – difenderà le proprie posizioni e, a volte, ci troveremo in disaccordo, ma continueremo a costruire insieme, rimanendo sempre amici e alleati. Io sono fiduciosa: possiamo trovare un accordo"