Trump: dazi fino al 50% su mobili e legname

Importare legno, mobili da cucina e arredi in Usa ora costerà di più. A deciderlo, è il presidente americano Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi proprio sul legno e sui prodotti derivati. Dal 14 ottobre scatterà infatti un dazio al 10% sul legno tenero e sulle travi importate, materiali cruciali per il comparto delle costruzioni. Più salata la tariffa per i prodotti finiti: 25% su mobili da cucina, da bagno e imbottiti in legno. Ma la vera stretta arriverà a inizio 2026: dal 1 gennaio i dazi sui mobili da cucina saliranno al 50% e quelli sui mobili imbottiti al 30%.

La notizia era già stata annunciata in un post sul social del presidente, Truth: "I dazi sul legno sono necessari per rafforzare le industrie locali americane e tutelare la sicurezza nazionale" scriveva. "Le misure contenute in questa proclamazione serviranno, tra le altre cose, a rafforzare le catene di approvvigionamento, aumentare la resilienza industriale, creare posti di lavoro di alta qualità e incrementare l’utilizzo della capacità produttiva interna per i prodotti in legno, in modo tale che gli Stati Uniti possano soddisfare pienamente il consumo interno".

L’annuncio preoccupa il settore e mette in allarme le istituzioni. "Dobbiamo rimanere in allerta perché non tutte le conseguenze dei dazi sono oggi visibili, e nuovi shock possono sempre essere all’orizzonte" ha commentato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante una conferenza della Banca di Filnandia a Helsinki. Nelle scorse settimane aveva orientato gli investitori ad aspettarsi tassi fermi ora che l’inflazione si trova intorno al 2% e che i rischi si sono fatti "più bilanciati" da negativi che erano. La Bce è ora "ben posizionata" dopo aver dimezzato in un anno i tassi d’interesse al 2%. Ma le cose possono cambiare. Sullo sfondo aleggiano infatti gli sviluppi economici del momento, in cui "nuovi shock commerciali e geopolitici restanno una caratteristica costante".

Un’incertezza su cui gioca il presidente Trump, che continua a minacciare nuove misure tariffarie nonostante gli accordi presi con l’Ue. Ferma la reazione di FederlegnoArredo: "Per noi – commenta il presidente Claudio Feltrin – a livello legale, ad oggi, vale l’accordo quadro siglato da Usa e Ue che fissa a un massimo del 15% i dazi per tutte le filiera produttive, a esclusione dell’acciaio e dell’alluminio. Un 15% che non è una passeggiata, ma meglio di un 30% o di un 50%".

Red. Eco.