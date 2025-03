Trump pensa a dazi universali del 20% per tutto il mondo

Roma, 31 marzo 2025 – L'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di imporre dazi generalizzati per tutti i paesi che hanno scambi commerciali con gli Usa del 20%. Lo riporta il Wall Street Journal secondo cui alla Casa Bianca il dibattito sarebbero aperto anche se il presidente Donald Trump opterebbe per dazi personalizzati per ogni specifico partner commerciale.

Il programma tariffario dovrà essere pronto prima della scadenza autoimposta di mercoledì, soppesando le opzioni mentre il presidente ha promesso di rifare l'economia americana con una serie di nuove imposte.

L'amministrazione Trump penserebbe a dazi del 20% nei confronti di tutti i paesi e di tutti i prodotti importati

Trump ha trascorso gran parte della scorsa settimana a minimizzare le aspettative per il suo cosiddetto piano tariffario reciproco del 2 aprile, affermando ripetutamente che sarebbe stato "più gentile" rispetto alle sue precedenti promesse di pareggiare le tariffe statunitensi con quelle applicate da altre nazioni e avrebbe preso in considerazione l'esenzione totale di alcune nazioni, scrive il Wall Street Journal.

Ma negli ultimi giorni il presidente avrebbe spinto il suo team a essere più aggressivo, secondo persone al corrente delle trattative citate dal giornale, incoraggiandoli a elaborare piani che applicherebbero tariffe più elevate su un insieme più ampio di nazioni.

Il piano reciproco sarebbe comunque ancora sul tavolo, ha detto un funzionario dell'amministrazione, aggiungendo che il presidente è propenso a imporre tariffe a ogni nazione con cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale e che vuole un "numero pulito" per ogni nazione, anche se non sono state prese decisioni definitive.

Non è ancora chiaro se i dazi saranno svelati il 2 aprile, ma si prevede che saranno inclusi in un documento di revisione della politica commerciale che l'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti dovrebbe consegnare a Trump martedi', giorno prima dell'annuncio, riporta il Wsj.