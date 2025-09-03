La criptovaluta fa (più) ricca la famiglia Trump. Guadagnati 5 miliardi di dollari

New York, 3 settembre 2025 – Potere, soldi e, possibili, conflitti di interesse. Certo è che Donald Trump da quando è presidente degli Usa ha visto aumentare il proprio patrimonio. In particolare balzano agli occhi i guadagni fatti nel settore delle criptovalute dalla famiglia Trump.

Il token crittografico sostenuto dalla famiglia Trump ha infatti iniziato a essere quotato in borsa, conferendo alle partecipazioni detenute dal presidente e dai suoi figli un valore di circa 5 miliardi di dollari.

I Trump hanno lanciato la società di criptovalute World Liberty Financial (Wlfi) nel bel mezzo dell'ultima campagna presidenziale, sollevando interrogativi su potenziali conflitti di interesse, trattandosi di un settore che avrebbe dovuto regolamentare. Trump stesso detiene circa 15,75 miliardi di token Wlfi per un valore di oltre 3,4 miliardi di dollari, rendendo le criptovalute la fonte più significativa della sua fortuna.

Il legame fra Trump e le criptovalute è infatti strettissimo. Poche ore dopo il suo insediamenti il presidente usa aveva lanciato una sua criptovaluta (un meme coin) che gli aveva in pochissimo tempo fatto guadagnare in poche ore 7 miliardi di euro. Non solo. Pochi giorni dopo anche la moglie Melania aveva lanciato un suo meme coin (monete virtuali legate a un personaggio).

Non solo criptovalute. I possibili conflitti di interesse di Trump in ambito economico avevano fatto discutere all’indomani dell’introduzione dei primi dazi quando in un filmato girato nella Sala Ovale della Casa Bianca aveva indicato alcuni suoi collaboratori che grazie ad alcune operazioni finanziarie sarebbero riusciti a guadagnare anche diversi miliardi di dollari. Non solo. Proprio a ridosso della prima tranche di tariffe doganali, quando i mercati avevano avuto un crollo, aveva postato sui social suggerendo di “comprare azioni”. Di lì a qualche giorno infatti i mercati azionari, dopo un profondo tonfo, erano tornati a salire permettendo a chi aveva comprato azioni in ribasso, guadagni notevoli.