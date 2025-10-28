Lunedì 27 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveFrancesca BarraAffitti breviOrban MeloniIsraele GazaGuerra Ucraina
Acquista il giornale
EconomiaTrump: “Comprate una Toyota”. Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi
28 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Trump: “Comprate una Toyota”. Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi

Trump: “Comprate una Toyota”. Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi

Le parole di Donald Trump nel discorso discorso alle truppe sulla USS George Washington, di stanza in Giappone premier nipponica Sanae Takaichi

Trump: “Comprate una Toyota”. Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi
Per approfondire:

Roma, 28 ottobre 2025 – “Uscite e comprate una Toyota”. Sono le parole pronunciate da Donald Trump. Il presidente Usa che invita a comprare macchine giapponesi? Sembrerebbe davvero insolito per chi ha basato il suo mandato sul motto “Make America Great Again” (in italiano "Rendiamo l'America di nuovo grande") pur avendo abituato tutti a continue svolte nelle dichiarazioni. Ma le parole del tycon trovano una giustificazione alla luce della notizia che Toyota investirà soldi per aprire fabbriche negli Stati Uniti.

CORRECTION-TOPSHOT-JAPAN-US-DIPLOMACY
Il presidente Usa Donald Trump davanti ai militari dell'US Navy's USS George Washington in Giappone

La casa automobilistica giapponese Toyota ha infatti annunciato oltre 10 miliardi di dollari di investimenti negli Usa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel discorso alle truppe sulla USS George Washington, di stanza in Giappone, a fianco della premier nipponica Sanae Takaichi. A riportarlo è la Cnn.

JAPAN-US-DIPLOMACY
Il presidente Usa Donald Trump con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi

"Il primo ministro mi ha appena detto che Toyota costruirà fabbriche per tutti gli Stati Uniti al ritmo di oltre 10 miliardi di dollari", ha detto Trump, "Uscite e comprate una Toyota".

Approfondisci:

La strategia di Trump: “Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza”

La strategia di Trump: “Non è un isolazionista Controlla le crisi a distanza”

Trump ha chiesto ai suoi alleati di investire negli Stati Uniti come condizione per ridurre i dazi. Il presidente degli Stati Uniti una volta lasciata la base navale e si è recato a cena con alcuni uomini d'affari giapponesi, tra cui, scrivono i media, proprio il presidente di Toyota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DaziDonald Trump