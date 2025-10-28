Trump: “Comprate una Toyota”. Perché il presidente Usa invita ad acquistare auto giapponesi

Roma, 28 ottobre 2025 – “Uscite e comprate una Toyota”. Sono le parole pronunciate da Donald Trump. Il presidente Usa che invita a comprare macchine giapponesi? Sembrerebbe davvero insolito per chi ha basato il suo mandato sul motto “Make America Great Again” (in italiano "Rendiamo l'America di nuovo grande") pur avendo abituato tutti a continue svolte nelle dichiarazioni. Ma le parole del tycon trovano una giustificazione alla luce della notizia che Toyota investirà soldi per aprire fabbriche negli Stati Uniti.

Il presidente Usa Donald Trump davanti ai militari dell'US Navy's USS George Washington in Giappone

La casa automobilistica giapponese Toyota ha infatti annunciato oltre 10 miliardi di dollari di investimenti negli Usa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel discorso alle truppe sulla USS George Washington, di stanza in Giappone, a fianco della premier nipponica Sanae Takaichi. A riportarlo è la Cnn.

Il presidente Usa Donald Trump con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi

"Il primo ministro mi ha appena detto che Toyota costruirà fabbriche per tutti gli Stati Uniti al ritmo di oltre 10 miliardi di dollari", ha detto Trump, "Uscite e comprate una Toyota".

Trump ha chiesto ai suoi alleati di investire negli Stati Uniti come condizione per ridurre i dazi. Il presidente degli Stati Uniti una volta lasciata la base navale e si è recato a cena con alcuni uomini d'affari giapponesi, tra cui, scrivono i media, proprio il presidente di Toyota.