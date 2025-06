Trump annuncia l’accordo con la Cina: “Dazi Usa al 55% contro il 10%, ok ai visti per gli studenti. Pechino ci darà i minerali”

Washington, 11 giugno 2025 – Dopo mesi di tensioni, minacce e ritorsioni, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. L’intesa è ancora “soggetta all'approvazione finale da parte del presidente Xi e mia”, precisa il tycoon, che in ogni caso ne anticipa i contenuti. Pechino “fornirà subito magneti completi e tutte le terre rare necessarie – anticipa il tycoon su Truth – . Allo stesso modo, noi forniremo alla Cina quanto concordato, inclusa la possibilità per gli studenti cinesi di frequentare i nostri college e università (cosa che per me è sempre andata bene!). Otteniamo un totale del 55% di dazi, la Cina il 10%. Il rapporto è eccellente! Grazie per l'attenzione su questa questione!”.

Il post del presidente degli Stati Uniti è estremamente sintetico e forse volutamente laconico, tanto che gli effettivi termini dell’accordo non sono noti. La stessa agenzia finanziaria Bloomberg, parla di "linguaggio confuso e poco chiaro”, che non consente di apprezzare la portata delle decisioni prese.

Dalle parole usate dal tycoon appare evidente come lo stop ai visti per gli studenti stranieri che accedono alle prestigiose università americane – quelli cinesi sono una parte cospicua del totale – sia stata usata come grimaldello per ottenere benefici commerciali dalla Cina: un abbassamento delle tariffe e l’accesso ai minerali. Quali siano però le condizioni è ancora da chiarire.