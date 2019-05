Roma, 4 maggio 2019 - C’è anche chi i soldi se li dimentica. Non pochi spiccioli: il tesoretto di una vita. Non in un cassetto, o nel materasso. Macché: in banca, o presso un’assicurazione. Capita pure questo nel Paese dei risparmiatori, nella straordinaria Italia delle formichine che hanno reso ricco un Paese che sta facendo molto per diventare povero. L’Italia della compianta classe media che riesce (riusciva) a mantenere una famiglia e a mettere via un gruzzolo, mese dopo mese. Un conto, un libretto, qualche azione, una polizza. Difficile dimenticarli. Eppure succede che restino in sonno perché il titolare muore senza averli segnalati, o senza eredi. Storie di solitudine, di abbandono, più che di memoria vacillante. Storie di capitali importanti, impensabili, custoditi in mani sicure.

Ma se Dio vuole, da noi non si butta via niente, nemmeno gli euro dormienti. È noto infatti, o dovrebbe esserlo, che esiste un fondo in cui questi danari confluiscono (2 miliardi circa dal 2008!). Ed è noto, o dovrebbe esserlo, che esiste una legge, la Finanziaria del 2006, che destina il fondo al rimborso di chi ha subito un danno patrimoniale da una banca. La notizia poco diffusa, quasi volutamente ignorata, invece, è che proprio con un miliardo e mezzo dei conti dormienti che lo Stato rifonderà i danneggiati dalle quattro banche (Etruria, CariFerrara, Banca Marche e CariChieti) e delle due venete, che hanno messo al tappeto tanti risparmiatori e investitori (300mila). Proprio come vuole la legge. Due notizie in una, insomma, non nuove, ma come se lo fossero, vista la loro scarsa diffusione.



Primo, non sarà il contribuente, o Pantalone, o addirittura gli istituti concorrenti a rifondere. Non ci saranno tasche in cui frugare, come piace tanto dire ai profeti del nuovo. Ha già frugato lo Stato dopo vent’anni di attesa, quattro lustri senza che nessuno abbia messo mano o reclamato quelle cifre. Certo, violando la legge, potrebbe spenderli in mille altri modi. Di falle da tamponare ne ha in abbondanza. La norma però vuole che li spenda per chi ha perso i propri risparmi: da formichine distratte a formichine danneggiate. Proprio questo succederà. Ed è la seconda ghiotta notizia. Perché non capita sempre che lo Stato rispetti le sue leggi. Avete mai visto i Comuni spendere i soldi delle multe per la sicurezza stradale come le norme imponevano? Non ci pensavano neppure, tanto che alla fine si è preferito cambiare la legge.



In questo caso, niente di tutto ciò. I soldi ci sono. Soldi di privati per i privati, senza intervento del fisco, dunque di noi contribuenti. Persino la commissione europea ha dato il suo ok di massima, anche se la stessa commissaria Vestager, competente in materia, ha continuato a parlare di risorse spremute ai cittadini. Fa niente. La Vestager, recentemente censurata dal Tribunale europeo di Lussemburgo per la sciagurata decisione di non consentire a suo tempo al fondo interbancario, quindi alle stesse banche, di intervenire a favore dei nostri istituti in difficoltà, presto concluderà il mandato. Una notizia a sua volta poco conosciuta. Ma un’altra buona notizia.