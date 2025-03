Truffa telefonica del curriculum: le 4 regole per difendersi

Roma, 28 marzo 2025 – Alert sulle truffe telefoniche con la richiesta di curriculum per un lavoro (finto). Mia come in queste settimane si sono moltiplicate in maniera esponenziale le segnalazioni relative a questa nuova forma di truffa realizzata attraverso chiamate anonime e messaggi via Whatsapp. “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum…”, esordisce la voce che sentiamo al telefono.

Un fenomeno che ha spinto Assolavoro, l’Associazione delle Agenzie per il lavoro (che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore), a mettere in guardia cittadini e lavoratori attraverso una sorta di vademecum sintetico per difendersi.

Si tratta di un fenomeno – fanno sapere dall’Associazione - noto come “Online Recruitment Scam”, in cui una voce registrata, fingendo di essere un’Agenzia per il lavoro o un’azienda, contatta anonimamente utenti ignari per comunicare falsi esiti positivi di colloqui di lavoro. Il passo successivo consiste nella richiesta all’utente di un ricontatto via WhatsApp, con l’obiettivo di estorcere dati personali e, in alcuni casi, somme di denaro.

È fondamentale sapere che queste offerte sono ingannevoli, perché non esiste alcuna reale opportunità di impiego dietro queste chiamate. Assolavoro invita tutti a prestare la massima attenzione e a seguire poche semplici ma efficaci regole per proteggersi dalle truffe:

diffidare da chi contatta anonimamente per offerte di lavoro non richieste;

non fornire mai dati personali o documenti di identità;

non effettuare mai pagamenti (i servizi offerti dalle Agenzie per il Lavoro sono sempre gratuiti per i candidati);

bloccare e segnalare eventuali contatti sospetti alla Polizia Postale.

Per chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa la garanzia di sicurezza e affidabilità è rappresentata dalle Agenzie per il Lavoro regolarmente accreditate presso l’apposito Albo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per candidarsi ad un’offerta di lavoro è possibile consultare l’elenco delle filiali delle principali Agenzie per il Lavoro disponibile sul sito di Assolavoro.

Assolavoro invita i cittadini a condividere queste informazioni per contrastare la diffusione delle truffe e proteggere chi è alla ricerca di un’occupazione.