Come difendersi dalla truffa del curriculum. I consigli di Assolavoro

Milano, 18 aprile 2025 – E’ una, l’ennesima, truffa telefonica. Un’agenzia o un’azienda chiamano dicendo di “aver ricevuto il curriculum” e poi chiedono un contatto.

Online Recruitment Scam: così viene chiamata la truffa del reclutamento via telefono: una voce registrata afferma di aver ricevuto il curriculum dell’interlocutore al quale chiede un contatto WhatsApp, per poi rubare dati personali e talvolta anche somme di denaro fingendosi un’agenzia per il lavoro o un’azienda: tutto falso.

Un appello a fare molta attenzione a questo fenomeno viene da Assolavoro, Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro. È consigliabile "prestare la massima attenzione e diffidare di chi contatta anonimamente per offerte di lavoro non richieste. – spiega Michele Ferrauto, area comunicazione di Assolavoro – non fornire mai dati personali o documenti di identità a soggetti non verificati e soprattutto non effettuare pagamenti per colloqui di lavoro: i colloqui sono sempre gratuiti. E poi è impossibile che un’agenzia per il lavoro o un’azienda non si qualifichi chiaramente".

“Bloccare i numeri telefonici è un’altra cosa da fare, anche se non è sempre possibile, - continua Ferrauto - e soprattutto bisogna segnalare eventuali contatti sospetti alla polizia postale". Ferrauto evidenzia inoltre che "questo fenomeno danneggia anche le stesse agenzie per il lavoro che operano regolarmente in virtù di un`autorizzazione ministeriale e nel pieno rispetto delle regole, proprio come le agenzie nostre associate. L`obiettivo di questo genere di truffa è quello di sottrarre prima i dati personali per poi arrivare a sottrarre denaro. Nella ricerca di un lavoro - conclude Ferrauto – rivolgersi sempre ad agenzie autorizzate e per candidarsi ad un`offerta di lavoro è possibile consultare l`elenco delle filiali delle principali Agenzie per il Lavoro, disponibile sul sito di Assolavoro. Non bisogna fidarsi di chi fa promesse di lavoro via telefono, verificare sempre chi è l`interlocutore".