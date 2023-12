Mercato immobiliare, ecco come realtà aumentata e intelligenza artificiale riducono i tempi di compravendita delle case

Milano, 5 dicembre 2023 – Il tempo nel settore immobiliare è una risorsa preziosa e spesso la ricerca della casa perfetta si trasforma in una lunga odissea.

Secondo una recente ricerca, la casa perfetta si trova al decimo appuntamento, con tempistiche che possono raggiungere anche i 3-6 mesi di attesa, nel mezzo appuntamenti frustranti che non soddisfano le esigenze e il budget.

“Da parecchio tempo, e ancor di più in questo periodo di flessione del marcato, il Real Estate paga il conto di un modello di business obsoleto. Gli agenti immobiliari si barcamenano tra una costante ricerca di nuovi clienti e la difficoltà di profilarli correttamente, scontrandosi con la lentezza di acquisizione dei mandati e di conversione. Quanti appuntamenti servono per profilare correttamente un cliente? Quante foto rappresentano realmente l'immobile da “inserzionare”? Quanti appartamenti si presentano disordinati e molto difficili da rappresentare? Quanto tempo è necessario per produrre un annuncio in grado di ottenere un buon posizionamento online?” spiega Stefano Nicotra, AD di Hubique, startup innovativa in forte crescita, che ha appena chiuso un aumento di capitale per allargare la compagine azionaria, cui hanno partecipato business angel, manager di spicco del settore a titolo personale, e Digital Magics, il più importante acceleratore di startup italiano, già socio di questa nuova realtà, che si appresta a innalzare il concetto di PropTech ai massimi livelli.

Come velocizzare quindi i processi, ottimizzare gli annunci, liberando del tempo prezioso per l’agente immobiliare, che potrà così concentrarsi sull’aspetto chiave della compravendita, ovvero la relazione umana, elevando la qualità del servizio offerto?

Per rispondere a queste domande cruciali per il settore, Hubique, parte del gruppo FG INVEST di Alessandro Gatti, già Presidente di Rehalta e vicepresidente del Gruppo Immobiliare Gabetti, ha sviluppato HUB Agency. Questa applicazione innovativa si aggiunge ai servizi di marketing avanzato, veri e propri acceleratori delle vendite, che già Hubique fornisce ai developer, e consentirà di creare soluzioni digitali utilizzando AI, AR e VR per le Agenzie Immobiliari.

“In un mercato sempre più competitivo, la tipologia dell’annuncio e la qualità delle foto sono cruciali, per questo HUB Agency aumenta la qualità rappresentativa degli annunci trasformando le foto con i propri algoritmi di intelligenza artificiale e rendendole più accattivanti e in linea con i trend attuali del mercato. Attraverso l’Home Staging in tempo reale è in grado di elaborare proposte alternative di arredo, per far sì che il futuro acquirente possa vivere in anteprima un possibile re-styling della casa – racconta Nicotra –. Tramite l’applicazione si possono creare video showreel, utilizzando le immagini presenti all’interno dell’annuncio, e realizzare il miglior testo descrittivo in grado di catturare il target di riferimento, grazie all’intervento dell’AI”.

Le compravendite spesso subiscono un rallentamento anche a causa di rilievi planimetrici difformi che si trasformano in contestazioni in fase di rogito. La realtà aumentata dell’applicazione HUB Agency consente di effettuare rilievi precisi dello stato di fatto delle unità immobiliari, in tempo reale, ottenendo una planimetria quotata e tutte le verifiche di conformità necessarie. Per ottimizzare le tempistiche degli appuntamenti e migliorare la profilazione e l'esperienza dei clienti, infine, entra in soccorso la realtà virtuale, grazie alla quale i potenziali acquirenti potranno entrare nelle abitazioni, restando comodamente seduti sul divano di casa.

“HUB Agency, a partire da gennaio 2024, si arricchirà di nuove funzionalità, consolidando il suo ruolo di innovatore nel settore immobiliare. Il nostro obiettivo è elevare il valore delle esperienze di compravendita, offrendo soluzioni avanzate e anticipando le esigenze del mercato. Il futuro del Real Estate è qui, e Hubique è pronto a guidarne la trasformazione", conclude Stefano Nicotra, AD di Hubique.