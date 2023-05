Troppo corte per scrivere Così le matite diventano fiori e alberi

UN DISEGNO sostenibile per il pianeta. Lo ha tratteggiato SproutWorld, azienda danese che produce e commercializza l’unica matita al mondo che quando diventa troppo corta per scrivere si può piantare in terra, dando vita a un fiore o a un albero anziché diventare rifiuto. L’idea è venuta a un gruppo di studenti del MIT di Boston per lottare contro l’uso indiscriminato delle penne a sfera in plastica, oltre 50 miliardi di pezzi prodotti ogni anno, destinati a finire in discarica o nei termovalorizzatori. Il prototipo è stato rilevato nel 2013 dall’imprenditore visionario Michael Stausholm (nelle foto), fondatore di SproutWorld, capace di creare un business basato sulla sua grande passione: la sostenibilità. Una scommessa vinta, con oltre 55 milioni di pezzi venduti in oltre 80 Paesi, che in dieci anni ha conquistato i green lovers di tutto il mondo, vip del calibro di Michelle Obama – che ha scelto le matite piantabili come gadget per il suo libro ‘Becoming – e Richard Branson, per gli ospiti che soggiornano nel suo resort a Necker Island, colossi del calibro di Enel, Ikea, Coca-Cola, ma soprattutto i consumatori italiani. Il nostro Paese è infatti il primo mercato per SproutWorld, con numeri in costante crescita.

"In Scandinavia – spiega Stausholm – l’Italia ha la reputazione di avere cibo di alta qualità, ma non è noto come sia tra i pionieri quando si tratta di prodotti sostenibili. E invece la sostenibilità è una priorità assoluta per molti italiani". Lo dimostrano le vendite di matite piantabili su Amazon Italia, cresciute del 113% dal 2021 al 2022, mentre l’eyeliner Sprout è stato il secondo più acquistato nel dicembre 2022. Inoltre, uno dei clienti più importanti di SproutWorld è l’Arma dei Carabinieri, che usa le matite piantabili come gadget nelle scuole e durante gli eventi su temi ambientali.

Tutte le matite Sprout sono al 100% naturali, prodotte in Europa in condizioni di lavoro eticamente responsabili, biodegradabili e composte da legno proveniente da foreste sostenibili certificate. La struttura è realizzata in grafite non tossica e argilla e la capsula all’estremità superiore, che contiene i semi, è realizzata in materiale organico. Le matite sono disponibili in diverse varietà di semi tra verdure, fiori, erbe aromatiche e anche alberi, chiudendo così il ciclo: da ciascun albero, infatti, si possono realizzare fino a 170mila matite. Queste possono essere piantate nella terra e ricrescere in nuovi abeti, conifere sempreverdi che assorbono CO2 e producono ossigeno.

"Sapevo che era un prodotto fantastico – continua Stausholm – ma non avrei mai immaginato che saremmo riusciti a renderlo una vera e propria filosofia di vita. Tutto parte dalla domanda: se posso piantare un pezzo di matita, cos’altro posso fare per proteggere l’ambiente? Durante tutti gli anni abbiamo lavorato ambiziosamente per diventare ancora più sostenibili: l’anno scorso abbiamo ottenuto la certificazione B Corp, abbiamo implementato una tecnologia a catena di blocchi che consente di tracciare ogni componente delle matite fino alla sua origine. Siamo orgogliosi di celebrare il nostro decimo anniversario e ispirare altre aziende e persone a fare piccoli passi ogni giorno. E proprio dalle piccole cose, si sa, crescono le grandi cose".

Oltre a fiori e alberi, nel 2021 SproutWorld ha ampliato il suo business, lanciando un’alternativa sostenibile al make up tradizionale, con una matita per occhi e sopracciglia piantabile. La maggior parte dei prodotti per il trucco sul mercato, compresi gli eyeliner, sono realizzati con sostanze chimiche e plastiche che generano rifiuti quando il prodotto è finito. La sfida è proprio questa: offrire un’alternativa ai consumatori più sensibili alla sostenibilità. L’eyeliner Sprout è l’unico al mondo che contiene una capsula con semi in modo che, una volta terminato l’uso, possa essere piantato e crescere in fiori selvatici. Il rivestimento e gli ingredienti sono brevettati AC-tested (allergy-friendly), con una formula naturale priva di microplastiche. Vengono aggiunti solo oli naturali che fanno bene alla pelle.

"La tendenza verso comportamenti di consumo più consapevoli è in atto da oltre un decennio e la la pandemia ci ha costretti a tenere ancora più conto dell’ambiente – conclude Stausholm – La sostenibilità non è più solo un asset ‘utile da avere’ per un’azienda, qualcosa da citare sul proprio sito perché fa una buona impressione, ma una necessità fondamentale nell’attività e nella strategia d’impresa. Oggi, con la maggiore attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030 e con una crescente domanda green da parte dei consumatori, è necessario tradurre le buone intenzioni in azioni concrete". Come quelle che hanno ispirato l’ultimo progetto lanciato in collaborazione con l’ente che gestisce le foreste demaniali della Polonia, paese dove SproutWorld ha acquistato vasti terreni incolti per piantare 12mila nuovi alberi nei prossimi anni.