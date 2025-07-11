Troppe tensioni, nuovo stop per l’industria

Nuovo stop per l’industria italiana che, dopo un timido segnale di ripresa ad aprile, torna ad arretrare. Secondo gli ultimi dati Istat, a maggio la produzione industriale è diminuita dello 0,7% rispetto al mese precedente e dello 0,9% su base annua. Un dato che riaccende i riflettori sulla fragilità di un comparto fondamentale per l’economia nazionale, in un momento tutt’altro che semplice per il contesto globale: "L’incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento", avverte l’Istat.

Nella media del trimestre marzo-maggio la produzione industriale cerca il rimbalzo, con un timido +0,6%, ma resta il segnale di una crescita che stenta a consolidarsi. Solo l’energia cresce su base mensile (+0,7%) e annua (+5,3%). Vanno male invece i beni intermedi (-1% mensile, -2,7% annuo), i beni di consumo (-1,3% e -1,8%) e i beni strumentali, stabili sul mese ma in lieve calo sull’anno (-0,2%). E preoccupano le flessioni più marcate nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-5,6%).

Dietro questi numeri, avverte l’Istat, si nasconde un clima sempre più instabile. "L’incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento", scrive l’istituto guidato da Francesco Maria Chelli. Pesano la volatilità delle scelte di politica commerciale degli Stati Uniti e l’escalation delle tensioni in Medio Oriente, in particolare nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il petrolio mondiale. Le prospettive di crescita della domanda mondiale restano fragili. Per l’Italia, la previsione di crescita del Pil per il 2025 è limitata a un +0,5% – appena inferiore alla crescita dello 0,6% stimata dal governo nel Dfp – nonostante la tenuta del mercato del lavoro e una ripresa dell’export.

A preoccupare è anche il contesto europeo. Ad aprile la produzione industriale dell’Eurozona è scesa del 2,4%, con cali per Germania (-1,9%), e Francia (-1,4%). Sul fronte italiano qualche spiraglio arriva dalle costruzioni, in ripresa (+2,4%), e dai servizi. Migliora anche la fiducia delle imprese, in aumento per il secondo mese consecutivo, e l’occupazione: a maggio gli occupati sono saliti a 24 milioni 301 mila. In ripresa i consumi delle famiglie. Ma per il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, non basta. "L’Europa non si può permettere di galleggiare, deve reagire ed essere competitiva con il resto del mondo". A.L.