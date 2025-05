Troppe tasse e welfare da ripensare. Il ceto medio è senza prospettive

Due italiani su tre si sentono ceto medio, ma più della metà teme che i propri figli staranno peggio. Più di otto su dieci non vedono riconosciuto il valore delle proprie competenze nel reddito. E oltre il 70% chiede meno tasse sui redditi lordi. E’ l’identikit del ceto medio italiano che emerge dal 2° rapporto Cida-Censis "Rilanciare l’Italia dal ceto medio. Riconoscere competenze e merito, ripensare fisco e welfare", commissionato dalla Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità. Un ceto medio che, come avvisa Stefano Cuzzilla riconfermato presidente della Cida, "oggi vive un paradosso insostenibile. È troppo ricco per ricevere aiuti, troppo povero per costruire futuro".

Un vero grido d’allarme, dunque, che sembra trovare ascolto nel vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e nel viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Con il primo che spiega: "Dobbiamo impedire che il ceto medio regredisca. Come? Innanzitutto dobbiamo abbattere la pressione fiscale, la nostra proposta di ridurre l’Irpef dal 35% al 33%, allargando la base fino a 60mila euro, mi pare che vada in questa direzione". Una strada che trova il via libera di Leo, l’uomo di Fratelli d’Italia che ha gestito la riforma fiscale: "Bisogna intervenire è la fascia tra 28mila e 50-60mila, bisogna abbassare questa aliquota portandola al 33% per dare una boccata d’ossigeno al ceto medio".

Tornando alla ricerca del Censis. il ceto medio italiano non si definisce attraverso il reddito, ma attraverso l’identità culturale. Il 66% degli italiani si riconosce nel ceto medio, e per oltre il 90% ciò che conta davvero è il sapere, il livello di istruzione, le competenze acquisite. Ma questi valori – pur costituendo il fondamento identitario – non trovano più riscontro nella realtà economica. L’82% degli italiani che si autodefinisce di ceto medio denuncia che il merito non viene riconosciuto, che il capitale culturale non si traduce in una giusta retribuzione. Negli ultimi anni, anzi, oltre la metà degli italiani che rappresentano l’ossatura sociale del Paese ha visto il proprio reddito fermo, mentre più di uno su quattro lo ha visto calare.

Ma più che arretrare, il ceto medio oggi galleggia senza prospettiva. Anche i consumi riflettono questo stato: il 45% li ha già ridotti, e la maggioranza teme ulteriori tagli nel prossimo futuro. Il 50% dei genitori appartenenti al cuore produttivo del Paese, del resto, ritiene che i figli staranno economicamente peggio, e il 51% auspica che cerchino opportunità all’estero. Nonostante ciò, il ceto medio continua a investire: il 67% delle famiglie di ceto medio con figli conviventi sostiene spese straordinarie per garantire un futuro ai figli, mentre oltre il 41% aiuta economicamente figli e nipoti, confermandosi come primo ammortizzatore sociale del Paese.

Il nodo cruciale è quello del fisco. Il 70% degli italiani chiede meno tasse sui redditi lordi, e oltre l’80% denuncia un grave squilibrio tra ciò che si versa e ciò che si riceve in termini di servizi pubblici. "È qui che si gioca la vera partita politica - incalza Cuzzilla - Il tempo delle analisi è finito: servono scelte nette. Una riforma fiscale che alleggerisca il lavoro dipendente, che premi chi produce valore e non chi lo elude".