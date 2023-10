Trimestre anti-inflazione, al via le iniziative nei supermercati

Roma, 2 ottobre 2023 – Il protocollo di intesa per il trimestre anti-inflazione promosso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso sottoscritto a Palazzo Chigi da ANCD-Conad, ANCC-Coop, Federdistribuzione, Confcommercio e FIESA-Confesercenti, insieme alle associazioni che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie ha preso definitivamente il via. La firma del protocollo di intesa fa seguito all’accordo raggiunto ad agosto tra il Ministero e le associazioni di categoria della distribuzione e del commercio che da subito hanno espresso la disponibilità a collaborare all’iniziativa, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto dell’inflazione e di contribuire alla tutela del potere di acquisto degli italiani. Un traguardo non semplice, considerando la situazione macroeconomica generale e le pressioni a cui sono state sottoposte le imprese distributive e gli esercenti negli ultimi diciotto mesi, caratterizzati da un incremento senza precedenti dei costi energetici, delle materie prime e dei prezzi di listino dei prodotti industriali.

L'impegno di alcuni protagonisti della grande distribuzione organizzata Conad, il primo player della grande distribuzione organizzata italiana ha aderito all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita oltre 600 prodotti a prezzi calmierati fino alla fine dell’anno, per offrire ai propri clienti una spesa completa e di qualità. Mauro Lusetti, presidente di Conad in proposito ha detto: “Per Conad aderire al trimestre anti-inflazione è una scelta di responsabilità. Come prima insegna della Grande Distribuzione in Italia, sentiamo il dovere di continuare a fare la nostra parte per limitare gli effetti dell’inflazione. Lo facciamo in continuità con la nostra identità, persone oltre le cose, con il nostro impegno sociale nelle comunità e per le comunità attraverso i nostri soci, e con le azioni già messe in atto per assorbire parte dei rincari apportati dal mondo della produzione e della trasformazione. Le referenze con cui aderiamo al trimestre anti-inflazione appartengono a “Bassi e Fissi”, l’iniziativa con cui da dieci anni offriamo ai nostri clienti prodotti indispensabili a prezzi ribassati e con una qualità che non teme confronti”. Importante anche il contributo fornito all'iniziativa da parte di Coop Italia che ha dato il via a una nuova operazione straordinaria per calmierare i prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari, cosi come da accordo sottoscritto nel Protocollo Anti Inflazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. -10% su oltre 200 prodotti a marchio Coop di largo consumo, altri 1000 prodotti a marchio con prezzi bloccati fino alla fine dell’anno in aggiunta alle iniziative già in corso di tutela del potere d’acquisto. “La proposta con la quale aderiamo concretamente al Trimestre Anti-Inflazione – sostengono i responsabili della Coop – si somma all’impegno che, come cooperative di consumatori, ci ha sempre contraddistinto per arginare le difficoltà economiche delle famiglie e trovare il punto di equilibrio fra chi produce e chi consuma. In prospettiva ci aspettiamo ora abbassamenti di prezzi anche da parte dell’industria che ha dichiarato di aderire con lettere di intenti separate; questo ci permetterebbe di riversare questi abbassamenti direttamente sui prezzi di vendita dei prodotti di marca allargando quindi il paniere di beni coinvolto nell’operazione antinflazione”.

L'impegno del comparto del commercio Con grande senso di responsabilità il settore del commercio, che accoglie ogni giorno milioni di persone nei propri punti vendita, comprendendone le difficoltà di fronte all’aumento generalizzato dei prezzi, ha dato un riscontro immediato a questa iniziativa, come segnale concreto di aiuto alle famiglie. Il Presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, a margine dell’incontro a Palazzo Chigi per la firma del Protocollo del “Trimestre anti-inflazione”, promosso dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha detto: “Per le aziende della distribuzione si può oramai parlare di ‘biennio anti-inflazione’: l’impegno del prossimo trimestre, durante il quale le nostre imprese potenzieranno l’offerta di risparmio per milioni di italiani, si aggiunge infatti a tutto lo sforzo messo in campo negli ultimi diciotto mesi per rallentare l’aumento dei prezzi al consumo, frenando la spinta della crescita dei costi energetici, delle materie prime e dei prezzi di listino dei prodotti industriali”.