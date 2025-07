Trimestrale Eni, utile sopra le stime. Descalzi: "Risultati eccellenti"

Risultati migliori del previsto per l’Eni che archivia il secondo trimestre rivedendo al rialzo gli obiettivi dell’anno e confermando il piano di ritorni agli azionisti. I numeri illustrati ieri dai vertici del colosso italiano dell’energia hanno messo in evidenza un utile netto rettificato di circa 1,13 miliardi di euro, oltre il 20% sopra le stime e un cash flow operativo migliore del previsto per l’intero anno con un tax rate consolidato del 46,6%. Nel periodo, spiega la società con una nota diffusa in mattinata, sono stati raggiunti "eccellenti risultati sostenuti dalla solidità del modello di business, dalla disciplina finanziaria e dall’elevata qualità del portafoglio in grado di mitigare lo scenario". L’Ebit proforma adjusted di gruppo (in pratica il reddito operativo) nel secondo trimestre, ammonta a 2,68 miliardi di euro, un dato che è stato in grado di assorbire il negativo andamento dei prezzi delle commodity e del cambio euro/dollaro.

Insomma, come ha spiegato l’amministratore delegato Claudio Descalzi, "nonostante uno scenario di mercato sfidante, il modello di business Eni conferma robustezza e flessibilità. La rigorosa disciplina finanziaria, un portafoglio sempre più solido e il contenuto prezzo di pareggio dei progetti sostengono il modello assicurando una strategia di crescita autofinanziata". Al tempo stesso, ha aggiunto Descalzi, "continuiamo a generare valore per gli azionisti, con la più forte struttura patrimoniale mai registrata". I risultati finanziari raggiunti, si legge nella nota dell’azienda "portano alla conferma dei ritorni previsti per gli azionisti nel 2025, con un aumento del dividendo del 5% a 1,05 per azione e l’esecuzione di un programma di riacquisto azioni da almeno 1,5 miliardi di euro". Le iniziative di cassa e le altre misure organiche dovrebbero generare fino a 3 miliardi di liquidità, in aumento rispetto alla previsione iniziale di 2 miliardi.

Descalzi ha anche ricordato le acquisizioni del 20% di Plenitude, la costituzione di una nuova entità congiunta con GIP che gestirà il business della riduzione delle emissioni di co2 e il nuovo satellite con Petronas, che sarà focalizzato sulla valorizzazione delle risorse gas dei due partner in Indonesia/Malesia. Inoltre, è in arrivo la decisione finale di investimento del progetto Argentina LNG per lo sviluppo del settore del Gas liquefatto. Tuttavia, le reazioni degli analisti non sono state unanimi: tra le banche d’affari c’è chi rilancia su target price e prospettive e chi resta più prudente, segnalando valutazioni già matabolizzate dal mercato e lo scenario di estrema volatilità.