Trenord assume, ecco come candidarsi

Milano, 13 giugno 2025 – Trenord è alla ricerca di nuovi macchinisti da inserire nel proprio organico. L’azienda ferroviaria lombarda ha ufficialmente aperto le candidature per coloro che desiderano guidare i convogli che ogni giorno percorrono la Lombardia e le regioni limitrofe, incluse le tratte del servizio Malpensa Express. Opportunità di lavoro anche per profili manageriali. I dettagli per partecipare alla selezione sono disponibili sul sito ufficiale trenord.it, nella sezione “Lavora con noi”. Le domande potranno essere inoltrate entro il 25 giugno 2025.

Un percorso formativo per diventare macchinista

Il ruolo di macchinista è centrale nel funzionamento del servizio ferroviario: si tratta della figura responsabile della conduzione del treno, che opera in stretta sinergia con capotreno e sala operativa. Chi supererà le selezioni prenderà parte a un percorso formativo di circa sei mesi, al termine del quale otterrà la Licenza Europea e il Certificato Complementare A4/B1. Seguiranno ulteriori cinque mesi di addestramento e tirocinio alla condotta, prima di entrare ufficialmente in servizio. Per candidarsi è necessario un diploma di scuola superiore quinquennale. Costituiscono requisiti preferenziali la residenza in Lombardia e un’esperienza di almeno due anni in ambito tecnico. Ai candidati è richiesta flessibilità oraria, capacità di lavorare in team, tenuta emotiva e una spiccata propensione al problem solving. Inoltre, ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia.

Opportunità anche per profili manageriali

Oltre al ruolo operativo di macchinista, Trenord è alla ricerca di due figure professionali per ruoli dirigenziali: un Responsabile B2B e un Senior Industrial Controller. Il Responsabile B2B sarà inserito nella Direzione Commerciale, dove si occuperà dello sviluppo dei prodotti dedicati alle imprese e del rafforzamento delle partnership, in particolare nel segmento comitive e mobilità aziendale. Richiesta una laurea, almeno cinque anni di esperienza e una buona padronanza di strumenti CRM; la conoscenza di flussi XML e API sarà considerata un plus. Il Senior Industrial Controller, invece, entrerà nella Direzione Parco Rotabili e Manutenzione, con l’obiettivo di migliorare le performance operative tramite analisi, pianificazione e monitoraggio. Il profilo ideale ha una laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, almeno cinque anni di esperienza nel settore industriale, familiarità con SAP e software di Business Intelligence. Completano il profilo capacità di lavorare in team, gestione efficace delle risorse, abilità nel rispettare scadenze prefissate, orientamento al problem solving.