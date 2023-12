Trenitalia, dieci mesi da record. Più Frecce e turismo per l’inverno

Oltre mezzo miliardo di passggeri per Trenitalia nei primi dieci mesi dell’anno, il 20% in più rispetto al 2022. Ad annunciare il risultato è stato l’ad Luigi Corradi, presentando la ‘Winter Experience 20232024‘. Secondo Corradi determinante è stato l‘apporto dei canali digitali, che hanno totalizzato "oltre 190 milioni di accessi" (+20%) e "82 milioni di viaggi acquistati". Il +31% in più. "In Italia – ha spiegato Corradi – abbiamo 24mila collegamenti al giorno in treno e bus; di cui oltre 270 Alta velocità, 120 intercity, 6mila treni regionali e 15.400 collegamenti con busitalia. All‘estero – ha aggiunto – sono 13mila i collegamenti al giorno", in particolare in Spagna e in Francia.

L’occasione per fare il punto è stata la presentazione dell’offerta invernale di Trenitalia, al via dal prossimo dieci dicembre: cento Frecce tra Roma e Milano, intermodalità, treni per le località turistiche italiane ed estere e potenziamento dei servizi treni regionali i punti principali. Tra le novità di spicco 2 collegamenti Frecciarossa aggiuntivi tra Milano e Roma senza fermate intermedie in sole 2 ore e 50 minuti, che completano l’offerta degli altri 7 che già coprono la distanza in meno di 3 ore. Si aggiungono 6 Frecciarossa con fermate intermedie e tempi di viaggio a partire da 3 ore e 10 minuti, 4 dei quali estenderanno la loro corsa a Torino e 2 a Napoli. Con il nuovo orario 5 Frecciarossa ridurranno fino a 30 minuti il tempo di percorrenza tra Milano, Rimini, Ancona e la Puglia.

Poi c’è l’intermodalità, con la quale Trenitalia punta a lanciare un vero e proprio "servizio porta a porta". "Quest’anno - ha spiegato Corradi - 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale in combinazione col treno, di cui 1,6 milioni solo per la tratta Fiumicino Aeroporto-Roma". Confermato il collegamento con Intercity Notte fra Roma e San Candido (Bolzano), che consente di raggiungere anche le principali mete turistiche del Trentino- Alto Adige, e il collegamento con Intercity per Bardonecchia (Torino), in alta Val Susa. Non manca poi l’offerta di 170 tra Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight tra l’Italia, la Svizzera, l’Austria e la Germania . Quanto al servizio regionale, Trenitalia promette "viaggi sempre più flessibili grazie al biglietto digitale, che consente illimitati cambi di data e ora".

red. eco.