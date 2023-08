Trenitalia: +15% di passeggeri ad agosto a Roma

Aumento a doppia cifra dei passeggeri Trenitalia ad agosto: 35 milioni, il +15% rispetto al 2022. Il dato complessivo è addirittura superiore a quello dell’estate 2019, l’ultima pre-Covid. Prosegue quindi, per i servizi di mobilità del Gruppo FS guidato da Luigi Ferraris, il trend positivo registrato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell’anno in corso, con un costante aumento della domanda assecondata, e incentivata, in questa scorcio estivo, dall’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.

Dei 35 milioni di agosto, circa 9 milioni di viaggiatori si sono concentrati nei fine settimana. Una riscoperta del treno che riguarda anche giovani e giovanissimi: 3,5 milioni di ragazzi under 15 hanno viaggiato su Frecciarossa, Intercity e Regionali utilizzando le promozioni dedicate a chi viaggia in famiglia. E, a fine estate, saranno 13 milioni i viaggiatori di età inferiore ai 26 anni ad aver scelto il treno per le loro vacanze. Per quanto riguarda i grandi centri urbani, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna le destinazioni con il maggior numero di viaggiatori, mentre se si guarda solo al Sud ai primi posti di questa speciale classifica ci sono Bari e Lecce.