I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf

Roma, 30 settembre 2025 – Un’intera giornata di mobilitazione che mette a rischio la circolazione ferroviaria nazionale, con viaggiatori costretti a riorganizzare spostamenti e coincidenze. Un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025, i lavoratori del Gruppo FS – Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – aderiranno alla mobilitazione proclamata dal sindacato SiCobas. La protesta avrà inevitabili ripercussioni su treni regionali e a lunga percorrenza, con servizi ridotti e garantiti solo in specifiche fasce orarie. Ecco la lista dei treni garantiti tra giovedì e venerdì.
Chi sciopera
Aderisce allo sciopero il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Italo ha comunicato invece che i propri treni non sono interessati dalla mobilitazione e circoleranno regolarmente.
Servizi minimi e fasce di garanzia
Durante lo sciopero saranno comunque rispettati i servizi essenziali previsti dalla legge. Nei giorni feriali i treni regionali circoleranno regolarmente tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di queste fasce, numerose corse potrebbero essere cancellate o subire modifiche. Non sono previste, invece, garanzie per i collegamenti FrecciaLink.
Treni a lunga percorrenza garantiti
Ecco l'elenco completo dei treni garantiti nella giornata di sciopero.
- Milano Centrale 09:10 → Zurigo HB 12:27
- Zurigo HB 19:33 → Milano Centrale 22:50
- Venezia S. Lucia 15:18 → Zurigo HB 21:27
- Zurigo HB 08:33 → Venezia S. Lucia 14:42
- Ginevra 05:20 → Venezia S. Lucia 12:42
- Venezia S. Lucia 16:18 → Ginevra 00:05
- Milano Centrale 07:10 → Basilea SBB 11:35
- Basilea SBB 05:56 → Milano Centrale 10:50
- Milano Centrale 15:10 → Basilea 19:32
- Basilea SBB 11:56 → Milano Centrale 16:55
- Vienna Hbf 19:18 → La Spezia Centrale 11:13
- La Spezia Centrale 17:10 → Vienna Hbf 09:04
- Roma Tiburtina 17:30 → Vienna Hbf 09:04
- Vienna Hbf 19:18 → Roma Tiburtina 11:05
- Genova Brignole 06:48 → Torino Porta Nuova 08:45
- Ventimiglia 06:37 → Roma Termini 14:33
- Salerno 06:39 → Torino Porta Nuova 17:40
- Torino Porta Nuova 10:40 → Salerno 21:24
- Roma Termini 15:57 → Ventimiglia 23:39
- Torino Porta Nuova 18:05 → Genova Brignole 20:12
- Ancona 05:50 → Roma Termini 09:54
- Roma Termini 15:10 → Ancona 19:05
- Reggio Calabria Centrale 07:56 → Roma Termini 15:34
- Roma Termini 16:26 → Reggio Calabria Centrale 23:58
- Salerno 08:58 → Milano Centrale 19:25
- Roma Termini 15:30 → Trieste Centrale 23:38
- Trieste Centrale 13:27 → Roma Termini 22:20
- Milano Centrale 13:48 → Salerno 00:22
- Milano Porta Garibaldi 09:10 → Lecce 20:45
- Lecce 11:54 → Milano Centrale 23:40
- Ventimiglia 19:10 → Milano Centrale 22:55
- Ventimiglia 04:45 → Milano Centrale 09:00
- Livorno Centrale 05:25 → Milano Centrale 10:00
- Milano Centrale 09:10 → Ventimiglia 13:02
- Milano Centrale 18:05 → Livorno Centrale 22:35
- Milano Centrale 20:05 → Ventimiglia 00:02
- Siracusa 10:25 → Roma Termini 21:34
- Roma Termini 11:26 → Siracusa 22:38
- Messina Centrale 19:50 → Palermo Centrale 22:55
- Palermo Centrale 10:15 → Messina Centrale 13:10
- Lecce 19:50 → Milano Centrale 07:17
- Lecce 20:25 → Torino Porta Nuova 09:25
- Milano Centrale 21:50 → Lecce 09:30
- Torino Porta Nuova 20:50 → Lecce 10:10
- Reggio Calabria Centrale 21:43 → Torino Porta Nuova 14:40
- Torino Porta Nuova 15:20 → Reggio Calabria Centrale 08:45
- Salerno 20:52 → Torino Porta Nuova 08:10
- Torino Porta Nuova 21:55 → Salerno 09:11
- Palermo Centrale 20:25 → Messina Centrale 23:40
- Roma Termini 23:00 → Siracusa 11:29
- Siracusa 21:45 → Roma Termini 09:51
- Messina Centrale 08:37 → Palermo Centrale 11:57
- Siracusa 13:35 → Milano Centrale 10:10
- Milano Centrale 20:10 → Siracusa 15:48
- Palermo Centrale 12:58 → Messina Centrale 16:20
- Messina Centrale 13:20 → Palermo Centrale 16:55
- Lecce 06:07 → Roma Termini 11:55
- Roma Termini 14:58 → Lecce 20:40
- Reggio Calabria Centrale 06:07 → Venezia S. Lucia 15:34
- Venezia S. Lucia 12:26 → Reggio Calabria Centrale 21:44
- Roma Termini 06:45 → Bolzano Bozen 11:56
- Napoli Centrale 07:30 → Bolzano Bozen 13:48
- Sibari 06:24 → Bolzano Bozen 15:48
- Bolzano Bozen 13:12 → Sibari 22:33
- Bolzano Bozen 15:12 → Napoli Centrale 21:33
- Bolzano Bozen 17:10 → Roma Termini 22:15
- Milano Centrale 13:10 → Roma Termini 20:03 (ª)
- Roma Termini 13:57 → Milano Centrale 20:40 (ª)
- Milano Centrale 08:05 → Bari Centrale 15:30
- Milano Centrale 14:35 → Lecce 22:56
- Lecce 05:55 → Milano Centrale 14:25
- Bari Centrale 16:30 → Milano Centrale 00:10
- Napoli Centrale 05:23 → Torino Porta Nuova 12:20
- Roma Termini 09:25 → Torino Porta Nuova 14:20
- Napoli Centrale 08:55 → Torino Porta Nuova 15:20
- Torino Porta Nuova 08:40 → Napoli Centrale 15:03
- Napoli Centrale 13:55 → Torino Porta Nuova 20:20
- Torino Porta Nuova 15:40 → Napoli Centrale 22:03
- Venezia S. Lucia 06:26 → Napoli Centrale 11:48
- Venezia S. Lucia 07:26 → Napoli Centrale 12:48
- Napoli Centrale 06:09 → Venezia S. Lucia 11:34
- Salerno 07:13 → Venezia S. Lucia 13:34
- Venezia S. Lucia 14:26 → Napoli Centrale 19:48
- Napoli Centrale 14:10 → Venezia S. Lucia 19:34
- Napoli Centrale 15:09 → Venezia S. Lucia 20:34
- Venezia S. Lucia 16:26 → Napoli Centrale 21:48
- Napoli Centrale 17:05 → Venezia S. Lucia 22:55
- Venezia S. Lucia 18:26 → Napoli Centrale 23:48
- Milano Centrale 05:10 → Salerno 11:27
- Roma Termini 06:00 → Torino Porta Nuova 11:05
- Milano Centrale 06:10 → Lecce 15:51
- Roma Termini 07:10 → Milano Centrale 10:50
- Taranto 06:10 → Torino Porta Nuova 16:00
- Milano Centrale 07:10 → Salerno 13:02
- Salerno 05:50 → Torino Porta Nuova 13:06
- Torino Porta Nuova 07:00 → Salerno 14:06
- Napoli Centrale 07:45 → Milano Centrale 12:50
- Salerno 07:44 → Milano Centrale 13:50
- Milano Centrale 10:10 → Salerno 16:06
- Napoli Centrale 10:40 → Torino Porta Nuova 17:00
- Torino Porta Nuova 11:00 → Napoli Centrale 17:12
- Milano Centrale 13:10 → Napoli Centrale 18:53
- Napoli Centrale 12:40 → Milano Centrale 17:50
- Torino Porta Nuova 13:00 → Salerno 20:05
- Salerno 12:50 → Milano Centrale 18:50
- Milano Centrale 15:10 → Taranto 23:42
- Milano Centrale 16:10 → Salerno 22:05
- Salerno 14:45 → Torino Porta Nuova 22:00
- Milano Centrale 17:10 → Battipaglia 23:19
- Napoli Centrale 16:40 → Milano Centrale 21:50
- Torino Porta Nuova 17:00 → Roma Termini 21:54
- Lecce 12:42 → Milano Centrale 22:50
- Torino Porta Nuova 19:00 → Roma Termini 23:54
- Torino Porta Nuova 08:00 → Reggio Calabria Centrale 18:56
- Reggio Calabria Centrale 06:40 → Torino Porta Nuova 18:00
- Torino Porta Nuova 10:00 → Reggio Calabria Centrale 21:14
- Reggio Calabria Centrale 10:07 → Torino Porta Nuova 21:00
- Salerno 17:53 → Milano Centrale 23:50
- Torino Porta Nuova 05:50 → Napoli Centrale 11:38
- Torino Porta Nuova 06:50 → Napoli Centrale 12:33
- Battipaglia 05:12 → Torino Porta Nuova 12:16
- Milano Centrale 08:30 → Napoli Centrale 13:10
- Milano Centrale 10:58 → Reggio Calabria Centrale 20:24
- Roma Termini 10:50 → Torino Porta Nuova 15:10
- Milano Centrale 14:30 → Reggio Calabria Centrale 23:09
- Reggio Calabria Centrale 09:01 → Torino Porta Nuova 19:10
- Torino Porta Nuova 14:50 → Roma Termini 19:15
- Napoli Centrale 14:30 → Milano Centrale 19:00
- Torino Porta Nuova 15:50 → Roma Termini 20:15
- Milano Centrale 18:30 → Napoli Centrale 23:03
- Reggio Calabria Centrale 12:26 → Milano Centrale 21:00
- Napoli Centrale 17:25 → Milano Centrale 22:00
- Venezia S. Lucia 06:18 → Torino Porta Nuova 09:50
- Genova Brignole 06:58 → Venezia S. Lucia 11:12
- Udine 06:15 → Milano Centrale 10:15
- Trieste Centrale 07:07 → Milano Centrale 11:15
- Milano Centrale 11:45 → Venezia S. Lucia 14:12
- Venezia S. Lucia 10:48 → Milano Centrale 13:15
- Milano Centrale 14:15 → Venezia S. Lucia 16:42
- Venezia S. Lucia 15:48 → Genova Brignole 20:08
- Milano Centrale 16:45 → Venezia S. Lucia 19:12
- Venezia S. Lucia 17:48 → Milano Centrale 20:15
- Milano Centrale 18:45 → Udine 22:37
- Torino Porta Nuova 18:40 → Trieste Centrale 23:45
- Torino Porta Nuova 09:10 → Lecce 18:50
- Lecce 12:06 → Torino Porta Nuova 21:50
Treni regionali garantiti
Durante lo sciopero resteranno comunque attivi i servizi minimi di trasporto, come stabilito dalla Legge 146/1990. Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, nei giorni feriali saranno garantite due finestre orarie fondamentali, sempre dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste fasce i convogli regionali circoleranno regolarmente. Per conoscere nel dettaglio i treni regionali garantiti in ogni regione è possibile consultare le pagine ufficiali di Trenitalia:
- Abruzzo
- Alto Adige
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino
- Umbria
- Valle d’Aosta
- Veneto
Le fasce di garanzia di Trenord
Anche Trenord avverte che lo sciopero potrà incidere sull’intera rete, coinvolgendo i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza. Restano comunque valide le consuete fasce di garanzia, mentre i treni con partenza entro le 21 di giovedì 2 ottobre e arrivo previsto entro le 22 circoleranno regolarmente.
Per quanto riguarda i collegamenti con Milano Malpensa, l’azienda ha predisposto bus sostitutivi senza fermate intermedie nelle tratte:
- Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express)
- Stabio – Malpensa Aeroporto (linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio)