Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aereo militare cadutoMilitari morti SabaudiaFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treni
Acquista il giornale
EconomiaI treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf
1 ott 2025
EMILY POMPONI
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf

I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf

Stop di 24 ore di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, previsti cancellazioni e ritardi. Italo fa sapere che i propri convogli circoleranno regolarmente

Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025

Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025

Per approfondire:

Roma, 30 settembre 2025 –  Un’intera giornata di mobilitazione che mette a rischio la circolazione ferroviaria nazionale, con viaggiatori costretti a riorganizzare spostamenti e coincidenze. Un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025, i lavoratori del Gruppo FS – Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – aderiranno alla mobilitazione proclamata dal sindacato SiCobas. La protesta avrà inevitabili ripercussioni su treni regionali e a lunga percorrenza, con servizi ridotti e garantiti solo in specifiche fasce orarie. Ecco la lista dei treni garantiti tra giovedì e venerdì.

Chi sciopera

Aderisce allo sciopero il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Italo ha comunicato invece che i propri treni non sono interessati dalla mobilitazione e circoleranno regolarmente.

Servizi minimi e fasce di garanzia

Durante lo sciopero saranno comunque rispettati i servizi essenziali previsti dalla legge. Nei giorni feriali i treni regionali circoleranno regolarmente tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di queste fasce, numerose corse potrebbero essere cancellate o subire modifiche. Non sono previste, invece, garanzie per i collegamenti FrecciaLink.

Treni a lunga percorrenza garantiti

Ecco l'elenco completo dei treni garantiti nella giornata di sciopero.

  • Milano Centrale 09:10 → Zurigo HB 12:27
  • Zurigo HB 19:33 → Milano Centrale 22:50
  • Venezia S. Lucia 15:18 → Zurigo HB 21:27
  • Zurigo HB 08:33 → Venezia S. Lucia 14:42
  • Ginevra 05:20 → Venezia S. Lucia 12:42
  • Venezia S. Lucia 16:18 → Ginevra 00:05
  • Milano Centrale 07:10 → Basilea SBB 11:35
  • Basilea SBB 05:56 → Milano Centrale 10:50
  • Milano Centrale 15:10 → Basilea 19:32
  • Basilea SBB 11:56 → Milano Centrale 16:55
  • Vienna Hbf 19:18 → La Spezia Centrale 11:13
  • La Spezia Centrale 17:10 → Vienna Hbf 09:04
  • Roma Tiburtina 17:30 → Vienna Hbf 09:04
  • Vienna Hbf 19:18 → Roma Tiburtina 11:05
  • Genova Brignole 06:48 → Torino Porta Nuova 08:45
  • Ventimiglia 06:37 → Roma Termini 14:33
  • Salerno 06:39 → Torino Porta Nuova 17:40
  • Torino Porta Nuova 10:40 → Salerno 21:24
  • Roma Termini 15:57 → Ventimiglia 23:39
  • Torino Porta Nuova 18:05 → Genova Brignole 20:12
  • Ancona 05:50 → Roma Termini 09:54
  • Roma Termini 15:10 → Ancona 19:05
  • Reggio Calabria Centrale 07:56 → Roma Termini 15:34
  • Roma Termini 16:26 → Reggio Calabria Centrale 23:58
  • Salerno 08:58 → Milano Centrale 19:25
  • Roma Termini 15:30 → Trieste Centrale 23:38
  • Trieste Centrale 13:27 → Roma Termini 22:20
  • Milano Centrale 13:48 → Salerno 00:22
  • Milano Porta Garibaldi 09:10 → Lecce 20:45
  • Lecce 11:54 → Milano Centrale 23:40
  • Ventimiglia 19:10 → Milano Centrale 22:55
  • Ventimiglia 04:45 → Milano Centrale 09:00
  • Livorno Centrale 05:25 → Milano Centrale 10:00
  • Milano Centrale 09:10 → Ventimiglia 13:02
  • Milano Centrale 18:05 → Livorno Centrale 22:35
  • Milano Centrale 20:05 → Ventimiglia 00:02
  • Siracusa 10:25 → Roma Termini 21:34
  • Roma Termini 11:26 → Siracusa 22:38
  • Messina Centrale 19:50 → Palermo Centrale 22:55
  • Palermo Centrale 10:15 → Messina Centrale 13:10
  • Lecce 19:50 → Milano Centrale 07:17
  • Lecce 20:25 → Torino Porta Nuova 09:25
  • Milano Centrale 21:50 → Lecce 09:30
  • Torino Porta Nuova 20:50 → Lecce 10:10
  • Reggio Calabria Centrale 21:43 → Torino Porta Nuova 14:40
  • Torino Porta Nuova 15:20 → Reggio Calabria Centrale 08:45
  • Salerno 20:52 → Torino Porta Nuova 08:10
  • Torino Porta Nuova 21:55 → Salerno 09:11
  • Palermo Centrale 20:25 → Messina Centrale 23:40
  • Roma Termini 23:00 → Siracusa 11:29
  • Siracusa 21:45 → Roma Termini 09:51
  • Messina Centrale 08:37 → Palermo Centrale 11:57
  • Siracusa 13:35 → Milano Centrale 10:10
  • Milano Centrale 20:10 → Siracusa 15:48
  • Palermo Centrale 12:58 → Messina Centrale 16:20
  • Messina Centrale 13:20 → Palermo Centrale 16:55
  • Lecce 06:07 → Roma Termini 11:55
  • Roma Termini 14:58 → Lecce 20:40
  • Reggio Calabria Centrale 06:07 → Venezia S. Lucia 15:34
  • Venezia S. Lucia 12:26 → Reggio Calabria Centrale 21:44
  • Roma Termini 06:45 → Bolzano Bozen 11:56
  • Napoli Centrale 07:30 → Bolzano Bozen 13:48
  • Sibari 06:24 → Bolzano Bozen 15:48
  • Bolzano Bozen 13:12 → Sibari 22:33
  • Bolzano Bozen 15:12 → Napoli Centrale 21:33
  • Bolzano Bozen 17:10 → Roma Termini 22:15
  • Milano Centrale 13:10 → Roma Termini 20:03 (ª)
  • Roma Termini 13:57 → Milano Centrale 20:40 (ª)
  • Milano Centrale 08:05 → Bari Centrale 15:30
  • Milano Centrale 14:35 → Lecce 22:56
  • Lecce 05:55 → Milano Centrale 14:25
  • Bari Centrale 16:30 → Milano Centrale 00:10
  • Napoli Centrale 05:23 → Torino Porta Nuova 12:20
  • Roma Termini 09:25 → Torino Porta Nuova 14:20
  • Napoli Centrale 08:55 → Torino Porta Nuova 15:20
  • Torino Porta Nuova 08:40 → Napoli Centrale 15:03
  • Napoli Centrale 13:55 → Torino Porta Nuova 20:20
  • Torino Porta Nuova 15:40 → Napoli Centrale 22:03
  • Venezia S. Lucia 06:26 → Napoli Centrale 11:48
  • Venezia S. Lucia 07:26 → Napoli Centrale 12:48
  • Napoli Centrale 06:09 → Venezia S. Lucia 11:34
  • Salerno 07:13 → Venezia S. Lucia 13:34
  • Venezia S. Lucia 14:26 → Napoli Centrale 19:48
  • Napoli Centrale 14:10 → Venezia S. Lucia 19:34
  • Napoli Centrale 15:09 → Venezia S. Lucia 20:34
  • Venezia S. Lucia 16:26 → Napoli Centrale 21:48
  • Napoli Centrale 17:05 → Venezia S. Lucia 22:55
  • Venezia S. Lucia 18:26 → Napoli Centrale 23:48
  • Milano Centrale 05:10 → Salerno 11:27
  • Roma Termini 06:00 → Torino Porta Nuova 11:05
  • Milano Centrale 06:10 → Lecce 15:51
  • Roma Termini 07:10 → Milano Centrale 10:50
  • Taranto 06:10 → Torino Porta Nuova 16:00
  • Milano Centrale 07:10 → Salerno 13:02
  • Salerno 05:50 → Torino Porta Nuova 13:06
  • Torino Porta Nuova 07:00 → Salerno 14:06
  • Napoli Centrale 07:45 → Milano Centrale 12:50
  • Salerno 07:44 → Milano Centrale 13:50
  • Milano Centrale 10:10 → Salerno 16:06
  • Napoli Centrale 10:40 → Torino Porta Nuova 17:00
  • Torino Porta Nuova 11:00 → Napoli Centrale 17:12
  • Milano Centrale 13:10 → Napoli Centrale 18:53
  • Napoli Centrale 12:40 → Milano Centrale 17:50
  • Torino Porta Nuova 13:00 → Salerno 20:05
  • Salerno 12:50 → Milano Centrale 18:50
  • Milano Centrale 15:10 → Taranto 23:42
  • Milano Centrale 16:10 → Salerno 22:05
  • Salerno 14:45 → Torino Porta Nuova 22:00
  • Milano Centrale 17:10 → Battipaglia 23:19
  • Napoli Centrale 16:40 → Milano Centrale 21:50
  • Torino Porta Nuova 17:00 → Roma Termini 21:54
  • Lecce 12:42 → Milano Centrale 22:50
  • Torino Porta Nuova 19:00 → Roma Termini 23:54
  • Torino Porta Nuova 08:00 → Reggio Calabria Centrale 18:56
  • Reggio Calabria Centrale 06:40 → Torino Porta Nuova 18:00
  • Torino Porta Nuova 10:00 → Reggio Calabria Centrale 21:14
  • Reggio Calabria Centrale 10:07 → Torino Porta Nuova 21:00
  • Salerno 17:53 → Milano Centrale 23:50
  • Torino Porta Nuova 05:50 → Napoli Centrale 11:38
  • Torino Porta Nuova 06:50 → Napoli Centrale 12:33
  • Battipaglia 05:12 → Torino Porta Nuova 12:16
  • Milano Centrale 08:30 → Napoli Centrale 13:10
  • Milano Centrale 10:58 → Reggio Calabria Centrale 20:24
  • Roma Termini 10:50 → Torino Porta Nuova 15:10
  • Milano Centrale 14:30 → Reggio Calabria Centrale 23:09
  • Reggio Calabria Centrale 09:01 → Torino Porta Nuova 19:10
  • Torino Porta Nuova 14:50 → Roma Termini 19:15
  • Napoli Centrale 14:30 → Milano Centrale 19:00
  • Torino Porta Nuova 15:50 → Roma Termini 20:15
  • Milano Centrale 18:30 → Napoli Centrale 23:03
  • Reggio Calabria Centrale 12:26 → Milano Centrale 21:00
  • Napoli Centrale 17:25 → Milano Centrale 22:00
  • Venezia S. Lucia 06:18 → Torino Porta Nuova 09:50
  • Genova Brignole 06:58 → Venezia S. Lucia 11:12
  • Udine 06:15 → Milano Centrale 10:15
  • Trieste Centrale 07:07 → Milano Centrale 11:15
  • Milano Centrale 11:45 → Venezia S. Lucia 14:12
  • Venezia S. Lucia 10:48 → Milano Centrale 13:15
  • Milano Centrale 14:15 → Venezia S. Lucia 16:42
  • Venezia S. Lucia 15:48 → Genova Brignole 20:08
  • Milano Centrale 16:45 → Venezia S. Lucia 19:12
  • Venezia S. Lucia 17:48 → Milano Centrale 20:15
  • Milano Centrale 18:45 → Udine 22:37
  • Torino Porta Nuova 18:40 → Trieste Centrale 23:45
  • Torino Porta Nuova 09:10 → Lecce 18:50
  • Lecce 12:06 → Torino Porta Nuova 21:50

Treni regionali garantiti

Durante lo sciopero resteranno comunque attivi i servizi minimi di trasporto, come stabilito dalla Legge 146/1990. Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, nei giorni feriali saranno garantite due finestre orarie fondamentali, sempre dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste fasce i convogli regionali circoleranno regolarmente. Per conoscere nel dettaglio i treni regionali garantiti in ogni regione è possibile consultare le pagine ufficiali di Trenitalia:

Le fasce di garanzia di Trenord

Anche Trenord avverte che lo sciopero potrà incidere sull’intera rete, coinvolgendo i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza. Restano comunque valide le consuete fasce di garanzia, mentre i treni con partenza entro le 21 di giovedì 2 ottobre e arrivo previsto entro le 22 circoleranno regolarmente.

Per quanto riguarda i collegamenti con Milano Malpensa, l’azienda ha predisposto bus sostitutivi senza fermate intermedie nelle tratte:

- Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express)

- Stabio – Malpensa Aeroporto (linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio)

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata