I treni garantiti per lo sciopero del 2 e 3 ottobre, la lista completa in Pdf

Roma, 30 settembre 2025 – Un’intera giornata di mobilitazione che mette a rischio la circolazione ferroviaria nazionale, con viaggiatori costretti a riorganizzare spostamenti e coincidenze. Un nuovo sciopero nazionale di 24 ore rischia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025, i lavoratori del Gruppo FS – Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord – aderiranno alla mobilitazione proclamata dal sindacato SiCobas. La protesta avrà inevitabili ripercussioni su treni regionali e a lunga percorrenza, con servizi ridotti e garantiti solo in specifiche fasce orarie. Ecco la lista dei treni garantiti tra giovedì e venerdì.

Chi sciopera

Aderisce allo sciopero il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Italo ha comunicato invece che i propri treni non sono interessati dalla mobilitazione e circoleranno regolarmente.

Servizi minimi e fasce di garanzia

Durante lo sciopero saranno comunque rispettati i servizi essenziali previsti dalla legge. Nei giorni feriali i treni regionali circoleranno regolarmente tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di queste fasce, numerose corse potrebbero essere cancellate o subire modifiche. Non sono previste, invece, garanzie per i collegamenti FrecciaLink.

Treni a lunga percorrenza garantiti

Ecco l'elenco completo dei treni garantiti nella giornata di sciopero.

Milano Centrale 09:10 → Zurigo HB 12:27

Zurigo HB 19:33 → Milano Centrale 22:50

Venezia S. Lucia 15:18 → Zurigo HB 21:27

Zurigo HB 08:33 → Venezia S. Lucia 14:42

Ginevra 05:20 → Venezia S. Lucia 12:42

Venezia S. Lucia 16:18 → Ginevra 00:05

Milano Centrale 07:10 → Basilea SBB 11:35

Basilea SBB 05:56 → Milano Centrale 10:50

Milano Centrale 15:10 → Basilea 19:32

Basilea SBB 11:56 → Milano Centrale 16:55

Vienna Hbf 19:18 → La Spezia Centrale 11:13

La Spezia Centrale 17:10 → Vienna Hbf 09:04

Roma Tiburtina 17:30 → Vienna Hbf 09:04

Vienna Hbf 19:18 → Roma Tiburtina 11:05

Genova Brignole 06:48 → Torino Porta Nuova 08:45

Ventimiglia 06:37 → Roma Termini 14:33

Salerno 06:39 → Torino Porta Nuova 17:40

Torino Porta Nuova 10:40 → Salerno 21:24

Roma Termini 15:57 → Ventimiglia 23:39

Torino Porta Nuova 18:05 → Genova Brignole 20:12

Ancona 05:50 → Roma Termini 09:54

Roma Termini 15:10 → Ancona 19:05

Reggio Calabria Centrale 07:56 → Roma Termini 15:34

Roma Termini 16:26 → Reggio Calabria Centrale 23:58

Salerno 08:58 → Milano Centrale 19:25

Roma Termini 15:30 → Trieste Centrale 23:38

Trieste Centrale 13:27 → Roma Termini 22:20

Milano Centrale 13:48 → Salerno 00:22

Milano Porta Garibaldi 09:10 → Lecce 20:45

Lecce 11:54 → Milano Centrale 23:40

Ventimiglia 19:10 → Milano Centrale 22:55

Ventimiglia 04:45 → Milano Centrale 09:00

Livorno Centrale 05:25 → Milano Centrale 10:00

Milano Centrale 09:10 → Ventimiglia 13:02

Milano Centrale 18:05 → Livorno Centrale 22:35

Milano Centrale 20:05 → Ventimiglia 00:02

Siracusa 10:25 → Roma Termini 21:34

Roma Termini 11:26 → Siracusa 22:38

Messina Centrale 19:50 → Palermo Centrale 22:55

Palermo Centrale 10:15 → Messina Centrale 13:10

Lecce 19:50 → Milano Centrale 07:17

Lecce 20:25 → Torino Porta Nuova 09:25

Milano Centrale 21:50 → Lecce 09:30

Torino Porta Nuova 20:50 → Lecce 10:10

Reggio Calabria Centrale 21:43 → Torino Porta Nuova 14:40

Torino Porta Nuova 15:20 → Reggio Calabria Centrale 08:45

Salerno 20:52 → Torino Porta Nuova 08:10

Torino Porta Nuova 21:55 → Salerno 09:11

Palermo Centrale 20:25 → Messina Centrale 23:40

Roma Termini 23:00 → Siracusa 11:29

Siracusa 21:45 → Roma Termini 09:51

Messina Centrale 08:37 → Palermo Centrale 11:57

Siracusa 13:35 → Milano Centrale 10:10

Milano Centrale 20:10 → Siracusa 15:48

Palermo Centrale 12:58 → Messina Centrale 16:20

Messina Centrale 13:20 → Palermo Centrale 16:55

Lecce 06:07 → Roma Termini 11:55

Roma Termini 14:58 → Lecce 20:40

Reggio Calabria Centrale 06:07 → Venezia S. Lucia 15:34

Venezia S. Lucia 12:26 → Reggio Calabria Centrale 21:44

Roma Termini 06:45 → Bolzano Bozen 11:56

Napoli Centrale 07:30 → Bolzano Bozen 13:48

Sibari 06:24 → Bolzano Bozen 15:48

Bolzano Bozen 13:12 → Sibari 22:33

Bolzano Bozen 15:12 → Napoli Centrale 21:33

Bolzano Bozen 17:10 → Roma Termini 22:15

Milano Centrale 13:10 → Roma Termini 20:03 (ª)

Roma Termini 13:57 → Milano Centrale 20:40 (ª)

Milano Centrale 08:05 → Bari Centrale 15:30

Milano Centrale 14:35 → Lecce 22:56

Lecce 05:55 → Milano Centrale 14:25

Bari Centrale 16:30 → Milano Centrale 00:10

Napoli Centrale 05:23 → Torino Porta Nuova 12:20

Roma Termini 09:25 → Torino Porta Nuova 14:20

Napoli Centrale 08:55 → Torino Porta Nuova 15:20

Torino Porta Nuova 08:40 → Napoli Centrale 15:03

Napoli Centrale 13:55 → Torino Porta Nuova 20:20

Torino Porta Nuova 15:40 → Napoli Centrale 22:03

Venezia S. Lucia 06:26 → Napoli Centrale 11:48

Venezia S. Lucia 07:26 → Napoli Centrale 12:48

Napoli Centrale 06:09 → Venezia S. Lucia 11:34

Salerno 07:13 → Venezia S. Lucia 13:34

Venezia S. Lucia 14:26 → Napoli Centrale 19:48

Napoli Centrale 14:10 → Venezia S. Lucia 19:34

Napoli Centrale 15:09 → Venezia S. Lucia 20:34

Venezia S. Lucia 16:26 → Napoli Centrale 21:48

Napoli Centrale 17:05 → Venezia S. Lucia 22:55

Venezia S. Lucia 18:26 → Napoli Centrale 23:48

Milano Centrale 05:10 → Salerno 11:27

Roma Termini 06:00 → Torino Porta Nuova 11:05

Milano Centrale 06:10 → Lecce 15:51

Roma Termini 07:10 → Milano Centrale 10:50

Taranto 06:10 → Torino Porta Nuova 16:00

Milano Centrale 07:10 → Salerno 13:02

Salerno 05:50 → Torino Porta Nuova 13:06

Torino Porta Nuova 07:00 → Salerno 14:06

Napoli Centrale 07:45 → Milano Centrale 12:50

Salerno 07:44 → Milano Centrale 13:50

Milano Centrale 10:10 → Salerno 16:06

Napoli Centrale 10:40 → Torino Porta Nuova 17:00

Torino Porta Nuova 11:00 → Napoli Centrale 17:12

Milano Centrale 13:10 → Napoli Centrale 18:53

Napoli Centrale 12:40 → Milano Centrale 17:50

Torino Porta Nuova 13:00 → Salerno 20:05

Salerno 12:50 → Milano Centrale 18:50

Milano Centrale 15:10 → Taranto 23:42

Milano Centrale 16:10 → Salerno 22:05

Salerno 14:45 → Torino Porta Nuova 22:00

Milano Centrale 17:10 → Battipaglia 23:19

Napoli Centrale 16:40 → Milano Centrale 21:50

Torino Porta Nuova 17:00 → Roma Termini 21:54

Lecce 12:42 → Milano Centrale 22:50

Torino Porta Nuova 19:00 → Roma Termini 23:54

Torino Porta Nuova 08:00 → Reggio Calabria Centrale 18:56

Reggio Calabria Centrale 06:40 → Torino Porta Nuova 18:00

Torino Porta Nuova 10:00 → Reggio Calabria Centrale 21:14

Reggio Calabria Centrale 10:07 → Torino Porta Nuova 21:00

Salerno 17:53 → Milano Centrale 23:50

Torino Porta Nuova 05:50 → Napoli Centrale 11:38

Torino Porta Nuova 06:50 → Napoli Centrale 12:33

Battipaglia 05:12 → Torino Porta Nuova 12:16

Milano Centrale 08:30 → Napoli Centrale 13:10

Milano Centrale 10:58 → Reggio Calabria Centrale 20:24

Roma Termini 10:50 → Torino Porta Nuova 15:10

Milano Centrale 14:30 → Reggio Calabria Centrale 23:09

Reggio Calabria Centrale 09:01 → Torino Porta Nuova 19:10

Torino Porta Nuova 14:50 → Roma Termini 19:15

Napoli Centrale 14:30 → Milano Centrale 19:00

Torino Porta Nuova 15:50 → Roma Termini 20:15

Milano Centrale 18:30 → Napoli Centrale 23:03

Reggio Calabria Centrale 12:26 → Milano Centrale 21:00

Napoli Centrale 17:25 → Milano Centrale 22:00

Venezia S. Lucia 06:18 → Torino Porta Nuova 09:50

Genova Brignole 06:58 → Venezia S. Lucia 11:12

Udine 06:15 → Milano Centrale 10:15

Trieste Centrale 07:07 → Milano Centrale 11:15

Milano Centrale 11:45 → Venezia S. Lucia 14:12

Venezia S. Lucia 10:48 → Milano Centrale 13:15

Milano Centrale 14:15 → Venezia S. Lucia 16:42

Venezia S. Lucia 15:48 → Genova Brignole 20:08

Milano Centrale 16:45 → Venezia S. Lucia 19:12

Venezia S. Lucia 17:48 → Milano Centrale 20:15

Milano Centrale 18:45 → Udine 22:37

Torino Porta Nuova 18:40 → Trieste Centrale 23:45

Torino Porta Nuova 09:10 → Lecce 18:50

Lecce 12:06 → Torino Porta Nuova 21:50

Treni regionali garantiti

Durante lo sciopero resteranno comunque attivi i servizi minimi di trasporto, come stabilito dalla Legge 146/1990. Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, nei giorni feriali saranno garantite due finestre orarie fondamentali, sempre dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste fasce i convogli regionali circoleranno regolarmente. Per conoscere nel dettaglio i treni regionali garantiti in ogni regione è possibile consultare le pagine ufficiali di Trenitalia:

Le fasce di garanzia di Trenord

Anche Trenord avverte che lo sciopero potrà incidere sull’intera rete, coinvolgendo i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza. Restano comunque valide le consuete fasce di garanzia, mentre i treni con partenza entro le 21 di giovedì 2 ottobre e arrivo previsto entro le 22 circoleranno regolarmente.

Per quanto riguarda i collegamenti con Milano Malpensa, l’azienda ha predisposto bus sostitutivi senza fermate intermedie nelle tratte:

- Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express)

- Stabio – Malpensa Aeroporto (linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio)