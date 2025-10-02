Treni cancellati per lo sciopero del 3 ottobre: come richiedere il rimborso

Roma, 2 ottobre 2025 – Quando il treno si ferma, la città si muove tra informazioni e precauzioni. Ecco perché, in vista dello sciopero del 2 e 3 ottobre, è bene prepararsi. Tra giovedì e venerdì, infatti, il trasporto ferroviario nazionale sarà sotto pressione a causa di uno sciopero di 24 ore che era stato indetto dai SiCobas, in sostegno alla Palestina. Protesta che doveva coinvolgere principalmente il personale del Gruppo Fs, ma dal momento che è stato proclamato uno sciopero generale dopo il blocco Israeliano alla Global Sumud Flotilla, potrebbe riguardare anche i dipendenti di Italo. Non cambiano le modalità per i rimborsi, ecco come richiederli in caso di cancellazione o ritardi.

Sommario

La mobilitazione, indetta prima che venisse annunciato lo sciopero generale, vuole esprimere solidarietà al popolo palestinese e per contestare le politiche del governo italiano riguardo alla crisi a Gaza. Le motivazioni dello sciopero nascono dalla condanna delle operazioni militari in corso a Gaza e in Cisgiordania, dalla richiesta di sospendere forniture di armi e collaborazioni con Israele e dalla necessità di un intervento più concreto dell’Italia a sostegno della popolazione palestinese. Il sindacato sottolinea come l’iniziativa rappresenti non solo un gesto di solidarietà internazionale, ma anche una denuncia della presunta complicità del nostro Paese nelle politiche israeliane.

Guida grafica allo sciopero dei treni del 2-3 ottobre 2025

Lo sciopero generale comincerà dalle 21 del 2 ottobre con lo stop dei treni. Venerdì 3 ottobre si fermeranno anche altri settori del settore pubblico e privato, come scuola, università e poste. Treni regionali e a lunga percorrenza potranno subire ritardi o cancellazioni, mentre nelle scuole potrebbero essere sospese lezioni e attività. Nel settore postale è prevista un’astensione dal lavoro da parte di un sindacato non firmatario del Ccnl, ma Poste Italiane ha assicurato che non sono previsti disservizi significativi, riducendo così l’impatto per i cittadini.

Lo sciopero, della durata di 24 ore, inizierà alle 21 di giovedì 2 ottobre e terminerà alle 20:59 di venerdì 3 ottobre. Durante questo periodo saranno garantiti i servizi minimi stabiliti dalla Commissione di Garanzia secondo la Legge 146/1990: per i treni regionali le fasce essenziali restano dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’elenco delle corse garantite per media e lunga percorrenza è consultabile dai passeggeri a questo link, mentre cancellazioni e variazioni potrebbero interessare Frecce, InterCity ed EuroCity anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’agitazione.

Chi decide di rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta può essere presentata fino all’ora di partenza; per i treni regionali, entro le 24 del giorno precedente. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, secondo disponibilità.

Gente bloccata in stazione in occasione dell'ultimo sciopero dei sindacati di base

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sui siti e sulle app di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, oltre che attraverso le biglietterie, il personale di assistenza e il numero verde 800 89 20 21.