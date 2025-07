Trasporti e logistica, Italia tra le prime in Europa per volumi di traffico

Roma, 17 luglio 2025 – Il settore della logistica e dei trasporti in Italia ha dimostrato, oltre che una certa resilienza, una grandissima capacità di reagire alle trasformazioni su scala globale che sono arrivate negli ultimi anni. Questo è quanto emerge dall'analisi 2024 dell'Osservatorio Freight Insights realizzata dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e dalla Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture. I dati, che andremo a presentare nei paragrafi seguenti, collocano tutt'ora il comparto in questione tra i punti di riferimento dell'economia italiana.

I numeri del trasporto stradale

Stando alle elaborazioni di Freight Insights si nota come il trasporto stradale delle merci continui ad essere sottostimato dalle statistiche ufficiali raccolte dall'Unione Europea: esso infatti si registra in un range compreso tra i 30,4 e i 37,4 miliardi di veicoli/km, che consiste in un valore quasi raddoppiato rispetto a quello dei dati UE. La vera colonna portante del trasporto italiano continua ad essere il sistema autostradale, che grazie alla ricca rete capillare consente alle imprese di raggiungere in modo più rapido porti e terminal ferroviari. Persistono, tuttavia, forti differenze sotto questo punto di vista tra nord e sud: in Sicilia e in Calabria, ad esempio, ci vogliono in media almeno 120 minuti per raggiungere i terminali ferroviari. L'Osservatorio ha anche rilevato grandi margini di miglioramento per quanto concerne l'ottimizzazione dei viaggi di ritorno, una certa crescita del fatturato nelle imprese medio-grandi del settore e l'indice di riempimento dei veicoli (Quello dei camion si attesa vicino all'80% per l'andata, ma soltanto al 60% per il ritorno). Una maggiore sostenibilità dei trasporti passa infatti non soltanto da un passaggio all'elettrico, ma soprattutto da un aumento dell'efficienza.

Trasporti marittimi, aerei e ferroviari

L'Italia si conferma il terzo paese in Europa per volumi di traffico marittimo, con il 12,9% delle tonnellate di merci totali trasportate che passa per un porto italiano. L'indagine mostra inoltre come nel nostro Paese continui ad essere in crescita il traffico intermodale a scapito di quello tradizionale: grande aumento, ad esempio, per i traffici di container (+9,7% nel 2024 rispetto a 5 anni prima) e per quelli Roll-On/Roll-Off (+7,8% sul 2019), mentre calano fortemente sia soprattutto le rinfuse solide (-25,2% sul 2018) che quelle liquide (-7,7%). Questo dimostra la tendenza crescente a preferire il trasporto di prodotti finiti rispetto a quello delle materie prime. Complessivamente, il trasporto marittimo in Italia è calato comunque del 3% in paragone al 2018. Molto attivo e vivace anche il trasporto aereo, con il traffico cargo (1.249.000 tonnellate) cresciuto del 14,9% sul 2023. La ricerca fa inoltre emergere una certa incidenza anche per quanto riguarda l'aviocamionato, il trasporto stradale fino agli aeroporti esteri il cui valore totale delle merci annue coinvolte si attesta tra le 600mila e un milione di tonnellate. Per quanto riguarda i dati del trasporto ferroviario, infine, sono presenti importanti lacune conoscitive. A causa, in particolare, dell'allungamento delle percorrenze medie dei treni merci provocato dai lavori di adeguamento infrastrutturale della rete, si sta ripensando a un adeguamento delle unità di misura per disegnare un quadro più completo dell'intero comparto.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

L'Osservatorio Freight Insights ha quindi fornito un quadro raffigurante un sistema nazionale dei trasporti competitivo, ma che deve ancora dimostrare tutto il proprio potenziale. Per arrivare a ciò è necessario individuare politiche di incentivazione e di sostegno all'intero settore che agiscano per ricercare una maggiore efficienza e sostenibilità. A questo proposito si parla anche dell'introduzione dell'Intelligenza Artificiale come nuovo strumento di supporto per il miglioramento del settore, con addirittura il 76% delle aziende del comparto che pensa di integrare l'AI nei sistemi di gestione dei trasporti.