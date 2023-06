Trasferisce in Olanda la sede legale Resta quotata in Borsa a Milano

Il cda di Brembo sottoporrà all’assemblea degli azionisti - convocata per il giorno 27 luglio 2023 -, la proposta di trasferire la sede legale della società nei Paesi Bassi, con la forma giuridica di una di società per azioni a responsabilità limitata regolata dal diritto dei Paesi Bassi, con conseguente denominazione di Brembo Nv. La sede fiscale di Brembo rimarrà in Italia. Le azioni Brembo continueranno a essere quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana. "L’Italia è, e sarà anche in futuro, la priorità strategica per Brembo" ha dichiarato il presidente esecutivo del gruppo, Matteo Tiraboschi (nella foto). "Brembo intende continuare a crescere e rimanere competitiva, per essere sempre protagonista in un mercato automotive globale in grande trasformazione. Brembo manterrà la propria sede fiscale in Italia, tutte le sedi produttive e commerciali opereranno in continuità. Per l’organizzazione, le persone e la gestione dell’azienda nulla cambierà e resteremo quotati alla Borsa Italiana".