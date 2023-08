Trasferimento dati: Google fa pace con l'Antitrust a Roma

Diventerà più facile trasferire dati e informazioni da Google ad un altro operatore. Il gruppo Usa ha infatti accettato gli impegni richiesti dall’Antitrust che aveva aperto un’istruttoria per abuso di posizione dominante per gli ostacoli frapposti alla interoperabilità nella condivisione dei dati con altre piattaforme. Uno dei tanti capitoli aperti tra le Autorità garanti della concorrenza di vari paesi ed il colosso di Mountain View, che si chiude però stavolta senza sanzioni dopo il sì alle richieste avanzate dall’Antitrust italiana.

Il gruppo infatti, ha presentato un pacchetto di tre impegni, dei quali due prospettano soluzioni integrative di Takeout (come si chiama il servizio che Google rende disponibile agli utenti finali per il backup dei propri dati) per facilitare l’esportazione di dati verso operatori terzi.