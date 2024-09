Autostrade per l’Italia (in foto il cfo Piergiorgio Peluso) ha pubblicato il "Climate Transition Plan 2024" che definisce strategie e azioni per ridurre le emissioni climalteranti e adattare le infrastrutture ai fenomeni climatici estremi. Previsti trasformazione del modello di business, mitigazione dei rischi, pianificazione finanziaria.