Traforo Monte Bianco, l’avvio dei lavori slitta di 8 giorni

Aosta, 1° settembre 2023 - Non un anno, ma 8 giorni. La chiusura del traforo del Monte Bianco slitta sì, ma di una settimana. Ovvero non più il 4 settembre ma l’11, e non fra 12 mesi come fatto sapere ieri dal ministro Salvini. Una settimana però che non dovrebbe far procrastinare la riapertura prevista per il 18 dicembre, data considerata limite massimo anche per l’avvio della stagione sciistica e delle feste di Natale.

Il traforo del Monte Bianco

La comunicazione arriva dal Geie, raggruppamento italo-francese di gestione della struttura. “I lavori di ristrutturazione della volta - si legge in una nota - sono stati rinviati e il tunnel rimarrà aperto in attesa della ripresa del traffico sulla A43 e della riapertura del tunnel del Fréjus ai mezzi pesanti, prevista entro otto giorni. La priorità viene data al mantenimento degli scambi commerciali tra Italia e Francia”.

"Il rinvio dei lavori di otto giorni per noi è assorbibile. È necessaria una riorganizzazione dei cantieri che comporta delle difficoltà tecniche, ma stiamo gestendo la situazione. Lo slittamento non creerà problemi o modifiche per il rispetto della data di riapertura del 18 dicembre, come previsto dal cronoprogramma”, garantisce all'Ansa Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb. “Siamo in attesa - ha aggiunto - di conoscere le decisioni finali delle autorità. Spostare il cantiere al 2024? È gestibile, anche se non ne abbiamo ancora parlato con l'impresa. In questo caso siamo pronti a riorganizzare tutte le attività”.