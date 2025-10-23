Traffico, incidenti e smog: città italiane al collasso

Roma, 23 ottobre 2025 – Ogni giorno le strade delle principali città italiane sono un mosaico complicato di storia, mobilità locale e turismo. A Roma lungo i Fori Imperiali o nei pressi del Vaticano così come a Milano nelle vie del centro o a Torino, Napoli e Firenze, circolano auto private, moto, biciclette e autobus: turistici, aziendali, navette e scuolabus, tutti mezzi da 9 posti in su. I numeri parlano da soli: l’Istat (2024) evidenzia un aumento costante delle automobili nelle città italiane con una densità media nei capoluoghi che raggiunge i 3.970 veicoli per km². Tra questi veicoli c’è chi scarica passeggeri in punti non autorizzati, chi invade corsie riservate, chi resta fermo in attesa causando code interminabili. Il risultato è un sovraccarico urbano che pesa sulla sicurezza, sulla qualità dell’aria e sull’immagine delle città.

Todde: “Le criticità sono legate alla mobilità urbana”

Un fenomeno “storico” che necessita interventi immediati. “Le criticità sono legate alla geografia della mobilità urbana”, spiega Marco Todde, Coordinatore Lazio dell’AN.BTI, Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani. “In tutti i centri storici, da Roma a Firenze a Milano, si assiste ogni giorno a soste irregolari, manovre azzardate, veicoli privati che tentano deviazioni per aggirare i bus fermi e turisti che scendono in punti pericolosi. Se non regolamentiamo in modo chiaro e coerente la circolazione di tutti i mezzi, scooter, auto, bus, camion, ma anche biciclette e monopattini, la città rischia incidenti e caos quotidiano. Se accettiamo che l'autobus, seppur inquinando come tutti gli altri veicoli, contribuisce concretamente alla riduzione del traffico e dunque dell’inquinamento, allora è doveroso che lo Stato lo sostenga in modo coerente. Così come vengono stanziati fondi e incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride o per il trasporto pubblico, è necessario prevedere investimenti mirati per l’ammodernamento del parco mezzi delle aziende di trasporto privato. Non può esserci disparità di trattamento”.

I dati Istat e la pressione urbana

I dati Istat confermano la pressione sulle strade: nel 2024 in Italia si sono registrati 173.364 incidenti con lesioni, 233.853 feriti (+4,1% rispetto al 2023) e 3.030 decessi (-0,3%). Un dato su tutti: a Roma gli incidenti con morti o feriti sono saliti a 13.924 casi nel 2024, con 17.196 feriti e 134 vittime. Oltre agli incidenti c’è anche la questione ambientale che sovraccarica le città. “È vero, anche gli autobus inquinano. Ma è una verità che va contestualizzata. Un solo autobus può trasportare fino a 50-54 persone: un numero che, tradotto in termini di traffico urbano, significa circa 36 auto in meno sulle strade ogni giorno – aggiunge Todde –. Il bus non è solo il grande pullman turistico, ma comprende anche i minibus che effettuano anche servizi scuolabus e navette aziendali, riducendo l’impatto sulla viabilità”. Lo conferma una ricerca dell’ANCI sulla mobilità urbana: ogni auto in circolazione trasporta in media 1,33 persone. Ecco perché il trasporto pubblico, pur non essendo a impatto zero, rappresenta una delle risposte più efficaci e immediate al problema dell’inquinamento urbano.