WhatsApp introduce la traduzione istantanea dei messaggi, ecco come funziona

Milano, 24 settembre 2025 – Finalmente, Meta ha annunciato una nuova funzione molto attesa, che punta a rendere WhatsApp ancora più universale: la traduzione automatica dei messaggi direttamente all’interno delle chat. Una possibilità che, secondo l’azienda, avviene interamente sul dispositivo dell’utente, senza passaggi su server esterni, garantendo così maggiore tutela della privacy. Ma come funziona esattamente questa nuova funzionalità? Scopriamolo insieme.

Come attivare la traduzione su iPhone

La traduzione può essere attivata sia nelle conversazioni private che nei gruppi, oltre che negli aggiornamenti dei canali. Su iPhone basta tenere premuto sul messaggio da tradurre, selezionare “Altro” e poi “Traduci”. A quel punto si sceglie la lingua desiderata, che verrà scaricata sul dispositivo e resa disponibile anche per utilizzi futuri. L’elenco delle lingue installate si gestisce direttamente dalle impostazioni dell’app, nella sezione dedicata.

E come farlo sui dispositivi Android

Il percorso è simile su Android, ma con qualche differenza. Anche qui occorre tenere premuto sul testo, quindi aprire il menù a tre punti in alto e scaricare la lingua necessaria. Dopo l’attivazione, un semplice tocco su “Traduci” mostra la versione del messaggio nella lingua scelta. In qualunque momento è possibile tornare all’originale. La piattaforma Google, inoltre, offre un’opzione che consente di tradurre automaticamente un’intera conversazione, rendendo più fluida la comunicazione con contatti che scrivono in altre lingue. Questa possibilità per ora è disponibile solo su Android che, però, al momento può contare su un elenco di idiomi inferiori. Ecco le differenze tra i due sistemi operativi

L’italiano c’è, ma per ora è solo su Apple

Non tutto però è traducibile: la funzione riguarda solo i messaggi testuali, mentre restano esclusi documenti, adesivi, GIF e contatti. Le differenze più grandi fra i due sistemi operativi riguardano la disponibilità linguistica. Al momento Android supporta sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo mentre la versione iOS può contare su oltre venti idiomi, tra cui francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e cinese. In questo caso, WhatsApp sfrutta i servizi di traduzione integrati nel sistema Apple.

Il rilascio di questa nuova funzionalità avverrà in maniera graduale nei prossimi giorni. Una opzione che era in cantiere da qualche tempo e che potrebbe rivelarsi preziosa per chi vive all’estero o mantiene rapporti con amici e colleghi di lingue diverse, trasformando WhatsApp da semplice strumento di messaggistica a vero ponte linguistico globale.