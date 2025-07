Trading musicale: investire in una hit è il nuovo business

Roma, 29 luglio 2025 – Immaginate di investire in una hit musicale come “Survivor” delle Destiny’s Child o “La solitudine” di Laura Pausini, e di ricevere una percentuale ogni volta che quella canzone viene ascoltata su Spotify, usata in una pubblicità o trasmessa alla radio. Non è fantascienza: è il trading musicale, una delle tendenze emergenti più curiose e promettenti nell’ambito degli investimenti alternativi. Un mondo in cui le canzoni diventano asset, gli artisti si trasformano in startup e gli investitori, grandi o piccoli, possono trarre profitto dalle royalties musicali. Ma come funziona il trading musicale? “Il trading musicale – spiega il pluricampione del mondo, Andrea Unger – è un sistema che consente di acquistare e vendere quote di diritti su brani musicali. In pratica si può diventare comproprietari di una canzone e ricevere una parte degli incassi generati dai suoi utilizzi commerciali”. Ad oggi esistono due principali modelli: Exchange centralizzati e Blockchain/NFT musicali. Gli Exchange centralizzati funzionano in modo simile a un mercato azionario e consentono agli utenti di acquistare diritti d’autore a partire da pochi euro, offrendo rendimenti legati agli ascolti digitali e alle licenze. Un esempio di Exchange centralizzato è la piattaforma ANote Music, che ha reso investibili hit storiche come “Survivor” delle Destiny’s Child – gruppo in cui ha fatto parte Beyoncé. Nell’ambito Blockchain e NFT musicali troviamo invece realtà, come BitSong, che permettono di tokenizzare la musica, rendendo ogni traccia un bene digitale scambiabile con smart contract che gestiscono i ricavi. L’artista 3Lau, ad esempio, ha guadagnato oltre 11 milioni di dollari tokenizzando i diritti di un album, mentre Grimes ha venduto NFT musicali per oltre 6 milioni in pochi giorni. Questi modelli stanno creando un nuovo rapporto tra artista, fan e investitore. E’ un investimento da “primi in classifica” o ci sono dei rischi? Secondo gli operatori i vantaggi possono essere molteplici. Ma è realmente così? Secondo Andrea Unger, “Sebbene l’accesso a un asset innovativo come le canzoni di successo (che hanno uno storico tracciabile e possono generare flussi di cassa costanti) possa offrire dei vantaggi, esistono anche importanti rischi da non trascurare. Prima di tutto - prosegue - abbiamo quella che potremmo definire ‘volatilità culturale’, ovvero il fatto che una canzone possa passare di moda da un giorno all’altro. Poi è bene ricordare che, trattandosi di un nuovo settore, la regolamentazione è ancora fragile e vi sono numerose piattaforme che operano in aree grigie dal punto di vista legale e fiscale. Esistono anche possibili rischi legati al mondo degli NFT, come smart contract ‘difettosi’ dovuti al fatto che non tutti i contratti digitali garantiscono il pagamento delle royalties in modo trasparente”. Il trading musicale nasconde anche altri pericoli, soprattutto se non si hanno una comprensione e una consapevolezza adeguati del settore. Puntare solo su artisti emergenti e senza storico di ascolti, ad esempio, comporta un livello di rischio altissimo. Per questo, sarebbe meglio iniziare con brani noti e stabili. Anche ignorare i dettagli contrattuali può essere molto rischioso: aspetti come royalties, diritti di rivendita e scadenze devono essere chiarissimi prima dell’acquisto. Infine, come nel trading tradizionale, esiste anche un grande rischio legato alla mancanza di diversificazione: investire tutto su un solo artista o brano può essere molto pericoloso, pertanto è sempre meglio agire costruendosi un piccolo portafoglio musicale. I pericoli della poca liquidità Come sottolineano gli addetti ai lavori, il grande problema, in questo momento, è che c'è poca liquidità nel nuovo ‘mercato’ musicale, e i mercati con scarsa liquidità non sono per natura adatti al trading, perché qualora si volesse uscire dalla propria posizione, si rischierebbe di non trovare una controparte a un prezzo adeguato alle proprie aspettative. Circostanze specifiche come in caso di tour annullati per un cantante a causa di un raffreddore possono avere un impatto negativo sul valore delle royalties e di altre ‘quotazioni’. Potrebbe comunque avere senso considerare questo mercato come forma di investimento, ma sempre assumendosi le proprie responsabilità. Il trading musicale non è solo un investimento economico ma una forma nuova di partecipazione culturale, dove non ci si limita ad ascoltare la musica ma la si possiede, sostiene e monetizza. A questo punto viene da chiedersi: chi saprà leggere i trend, come un buon DJ, potrà trasformare l’ultima hit in guadagno? “Forse - conclude Unger - ma servono attenzione, studio, preparazione e consapevolezza. Intanto ascoltiamola. Poi si vedrà”.