Toscana, 200mila euro per la filiera della stampa

Firenze, 16 aprile 2025 – Uno stanziamento di 200mila euro dalla Regione Toscana per sostenere la filiera della carta stampata nei piccoli Comuni. È l’impegno preso ieri dal governatore Eugenio Giani nel corso dell’audizione organizzata dalla Commissione Aree Interne del Consiglio regionale. Un appuntamento nato dopo che alcuni distributori, nelle scorse settimane, avevano annunciato l’intenzione di interrompere la consegna dei giornali a partire dal 10 aprile in alcune zone particolarmente lontane dai grandi centri. Provvedimento che era stato già rinviato al 30 aprile, su richiesta del presidente della commissione, Marco Niccolai (Pd), e che è stato quindi scongiurato ieri, proprio a seguito dell’incontro e degli impegni presi. “È importante garantire, in tutte le zone della Toscana, uguale possibilità di accesso all’informazione – ha dichiarato il presidente Giani –. In questo senso va la legge sulla Toscana Diffusa, che offre il giusto pilastro normativo a questo provvedimento proprio nella parte in cui fa riferimento alla necessità di superare le disuguaglianze territoriali.

La variazione di bilancio verrà presentata in Consiglio il 29 aprile e successivamente verrà predisposto un bando per l’assegnazione delle risorse”. All’audizione di ieri erano stati invitati i rappresentanti dei vari settori dell’informazione: editori, distributori, giornalai, testate giornalistiche, ma anche Anci e Upi. Sulla decisione interviene il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, che ha poi ringraziato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “per aver voluto avviare un percorso di sostegno alla filiera della editoria per affrontare le problematiche che si presentano simili in tutte le regioni”. “Un risultato bello e per certi versi inaspettato – ha commentato Niccolai –. Il presidente Giani ha annunciato che la Toscana sarà la prima in Italia a mettere in campo una dotazione finanziaria così ampia per una misura di questo tipo e lo farà nelle prossime settimane con la variazione di bilancio, inserendo 200mila euro subito, per il 2025. Le società che gestiscono il servizio di distribuzione hanno quindi ripensato la loro decisione di interrompere il 30 aprile la distribuzione nell’Alta Valdicecina e in altre aree periferiche. Così tutte le edicole della nostra regione continueranno a ricevere regolarmente i loro giornali”. Sull’aiuto alle edicole delle aree interne era stato presentato anche un ordine del giorno di Fratelli d’Italia (firmato dal consigliere Vittorio Fantozzi), poi approvato all’unanimità.