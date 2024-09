Torna il salotto dell’orologeria contemporanea. Dai marchi d’alta gamma fino ai brand emergenti

Per la grande community di appassionati di lancette, Ieg ha creato nel 2022 un appuntamento unico nel panorama italiano: VO’Clock Privé. Il salotto dell’orologeria contemporanea aperto al pubblico da venerdì 6 a domenica 8 settembre, con ingresso gratuito, nella hall 8.1 del quartiere fieristico di Vicenza. "Quest’anno ci saranno alcune novità nel format", anticipa Matteo Pollini, exhibition manager Ieg. VO’Clock Privé ospiterà 25 brand suddivisi in tre aree espositive. La prima è "Manifatture", che ospita gli orologi di alta gamma con i modelli, tra gli altri, di marchi come Zenith, Speake Marin, Frederique Constant e Wyler Vetta e la partecipazione di Leica che porta a Vicenza le sue collezioni di orologi lanciate sul mercato finora. Altra area è "Maestri" dedicata agli orologiai artigiani dell’Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) di Ginevra, fondata da Vincent Calabrese e Sven Andersen per preservare le tradizioni orologiere indipendenti. E poi l’area "Avanguardie", dedicata ai brand emergenti, ad alto contenuto di innovazione, come Furlan Marri e Inceptum, entrambi per la prima volta a VO’Clock Privé.

Amanti delle lancette e collezionisti, inoltre, troveranno a Vicenza un ricco programma di eventi, tra sessioni di alta formazione, talk tecnici nell’area "Dialoghi" (hall 7.1) con giornalisti di settore e figure chiave dell’industry come Beppe Ambrosini, senior advisor e partner di Wyler Vetta. Novità di questa edizione sono le dimostrazioni interattive e immersive nell’area "Esperienze". Qui si entrerà nell’orologio con microscopi e schermi ad alta definizione direttamente dal banco di lavoro. Per esempio alla scoperta del primo movimento automatico made in Italy formato Locman e Oisa. Infine, l’alta formazione con prenotazione obbligatoria sarà tenuta da Ugo Pancani, docente FHH - Fondation de la Haute Horlogerie. Tutte le informazioni su ciascun evento si trovano nell’area dedicata a VO’Clock Privé del sito vicenzaoro.com, sul quale ci si può registrare per l’ingresso.