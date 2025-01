Top manager più in vista d’Italia, ecco la classifica

Chi sono i top manager più in vista d’Italia? A mostrarlo è ‘Top manager reputation’, l’Osservatorio permanente sui top manager con la migliore reputazione online. L’Osservatorio “Top Manager Reputation” analizza mensilmente la reputazione online dei principali manager italiani, stilando una classifica che premia le figure con la migliore percezione pubblica e digitale. Attraverso l’analisi di dati, trend e contenuti online, l’osservatorio valuta le performance, la leadership e le competenze dei leader delle maggiori aziende italiane.

Ecco i risultati a fine 2024. Se in vetta rimane stabile Andrea Orcel di Unicredit, sale al secondo posto Pier Silvio Berlusconi. Scendono invece Carlo Messina di Intesa Sanpaolo e Giulio Descalzi di Eni, rispettivamente attualmente al terzo e quarto posto in classifica.

In quinta posizione sale Giorgio Armani, mentre in sesta scende Renato Mazzoncini di A2A. Settimo posto, con miglioramento della performance, per Luca De Meo di Renault, mentre in ottava posizione troviamo stabile Brunello Cucinelli. Chiudono la top ten Urbano Cairo, nono in discesa, e Alessandro Benetton, stabile in decima posizione.

A spiccare è il caso di Pier Silvio Berlusconi, che da 18 mesi domina stabilmente il primo posto nella categoria ‘Media e Telco’, mentre nel 2024 ha scalato ben 6 posizioni nella classifica generale e raggiunto il podio in quattro occasioni, fino a chiudere l’anno al secondo posto.