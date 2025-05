Tod’s, report di sostenibilità 2024. Le persone asset centrale del Gruppo

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo)Il Gruppo Tod’s, azienda leader nel settore del lusso Made in Italy, annuncia la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2024 e del Video Manifesto, che raccontano le attività e i traguardi raggiunti nel percorso aziendale sui temi ESG. Tod’s PACT è il nome scelto per racchiudere l’impegno del Gruppo nella sostenibilità, acronimo di Persone, Ambiente, Cultura e Territorio.

Le persone sono l’asset centrale del Gruppo, con 5.267 dipendenti (46% in Italia), in crescita per competenze (oltre 98.300 ore di formazione nel 2024) e diritti, confermati dalla certificazione UNI PdR 125/2022 sulla Parità di Genere, rinnovata nel 2025. Tod’s investe nell’Intelligenza Artigianale con la “Bottega dei Mestieri” (quasi 300 tirocinanti attivati dal 2012) e supporta la filiera italiana: il 94% dei fornitori e il 90% dei laboratori sono in Italia (59% nelle Marche), con collaborazioni consolidate (64% da oltre 4 anni). "Le aziende costruite sulla filiera artigianale, come Tod’s, devono sacrificarsi, assorbendo le spese che le piccole imprese non sono più in grado di sostenere – ha detto il presidente Diego Della Valle (nella foto) in una recente intervista – Certo, i bilanci saranno meno rosei, però è così che si supera il momento di difficoltà. Si tratta di aiutare professionisti innamorati della propria arte, a cui manca l’ossigeno. Se in Italia siamo capaci di produrre a livelli ineguagliati è grazie a loro: sostenerli è utile per tutti noi".

L’impegno a tutela dell’Ambiente è dimostrato dalle certificazioni ISO 14001, gestita in parallelo alla ISO 45001 su Salute e Sicurezza sul Lavoro, e dal 2024, ISO 50001, specifica per l’Energia. Sono in calo i consumi energetici e le emissioni climalteranti, mentre crescono gli investimenti in fotovoltaico (5 impianti attivi) ed energia rinnovabile certificata, che dal primo gennaio 2025 copre il 100% del fabbisogno energetico aziendale in Italia.

Cultura e Territorio sono al centro dell’impegno di Tod’s: l’1% dell’utile netto è destinato a solidarietà, arte e valorizzazione culturale. Nel 2024 il Gruppo ha sostenuto il restauro di Palazzo Marino, il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia e, alla Design Week 2025 di Milano, ha presentato il libro “Italian Hands”, celebrando l’eccellenza artigianale italiana. Il Report di Sostenibilità racconta, inoltre, l’impegno su qualità, circolarità, materiali innovativi e trasparenza, anche tramite il Tod’s Digital Passport, esteso nel 2025 al Gommino, iconico mocassino del brand.

"Questi risultati – ha commentato Diego Della Valle – testimoniano il nostro impegno verso la sostenibilità, consapevoli del ruolo che abbiamo nei confronti del nostro territorio, delle comunità che lo vivono e dell’ambiente che abitiamo. Il ruolo delle aziende resta quello di creare e redistribuire valore, che non è solo economico e di benessere per le nostre persone, ma inteso in senso più ampio, alimentato dalla responsabilità di quello che diciamo nei confronti dell’ambiente che ci circonda. Siamo determinati a proseguire su questa strada, rafforzando ulteriormente il nostro impegno a beneficio della collettività e delle generazioni future".

Alberto Levi