Tod’s conquista il mondo del lusso. Tre premi per l’eccellenza italiana

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo)Tod’s continua a imporsi come simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, non solo per la qualità dei suoi prodotti ma anche per la visione strategica che fonde tradizione, innovazione e sostenibilità. Il gruppo marchigiano, guidato da Diego Della Valle, ha recentemente incassato tre riconoscimenti internazionali che rafforzano la sua posizione come punto di riferimento nel settore del lusso globale e come datore di lavoro virtuoso in Europa.

Della Valle ha ricevuto il “Changemaker Award for Craftsmanship“ durante la terza edizione del “Changemakers in Luxury Fashion“, evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Un riconoscimento che premia non solo la qualità manifatturiera del brand, ma anche la sua filosofia d’impresa: “intelligenza artigianale”, come la definisce lo stesso Della Valle, ovvero una fusione tra abilità umana, patrimonio culturale e creatività proiettata al futuro.

La centralità della Bottega dei Mestieri, progetto formativo interno a Tod’s, si rivela così un tassello chiave della strategia aziendale. L’iniziativa punta a tramandare il sapere artigianale alle nuove generazioni, restituendo dignità e attrattività alle professioni manuali, troppo spesso trascurate. "Essere artigiani è qualcosa di nobile – ha detto Della Valle – e dobbiamo rendere questo mestiere desiderabile e promuoverlo".

A consolidare il ruolo internazionale del brand è arrivato anche il premio come “International Brand of the Year“ ai “WWD x Saudi Fashion Awards“ di Riyadh. Organizzati dalla Saudi Fashion Commission in collaborazione con WWD, gli awards hanno celebrato la reputazione globale di Tod’s come ambasciatore dell’artigianalità italiana.

Ma il successo di Tod’s non si ferma alla moda: la casa di Sant’Elpidio a Mare è stata inclusa tra le migliori aziende europee dove lavorare. Secondo la classifica “Europe’s Best Employers 2025“ stilata dal Financial Times, Tod’s si è posizionata undicesima in Europa e seconda tra le italiane, tra le oltre mille aziende valutate. L’indagine, condotta su un campione di quattro milioni di valutazioni, ha premiato i migliori ambienti lavorativi in base alla soddisfazione dei dipendenti e alla qualità organizzativa.

Questi traguardi testimoniano una strategia che mette al centro il capitale umano e culturale, valorizzando il “fare bene” tipicamente italiano. In un contesto globale sempre più attento a sostenibilità e autenticità, Tod’s conferma che il vero lusso è fatto di mani, tempo e sapere.

Giada Sancini