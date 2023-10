Tlc, le aziende scrivono all’Ue: "Le Big Tech paghino il dovuto"

Le telco europee tornano in pressing sul fair share, quello che, dal loro punto di vista, è "l’equo contributo" che le piattaforme digitali devono pagare per i servizi di telecomunicazione, in quanto pesanti generatori di traffico dati sulle reti in banda ultralarga. "Senza gli investimenti necessari, il ‘Decennio digitale’ europeo finirà per fallire. Gli investimenti futuri sono sottoposti a forti pressioni ed è necessaria un’azione normativa per garantirli", si legge nella lettera aperta inviata alla Commissione Europea e ai componenti del Parlamento Europeo da 20 capi azienda delle principali telco europee. Fra questi ci sono Margherita della Valle, Ceo di Vodafone Group; Pietro Labriola, ad di Tim; José María Alvarez Pallete, Chairman and CEO di Telefónica; Timotheus Höttges, Ceo di Deutsche Telekom; Christian Salbaing, Deputy Chairman di Hutchison Europe e tutti i numeri uno delle principali compagnie telefoniche. Non è la prima volta che i Ceo dei principali gruppi lanciano questo appello.

Già l’anno scorso avevano chiesto alle istituzioni europee di coinvolgere le web company, principali generatori del traffico dati, nella realizzazione delle nuove reti. Ora, nell’ultima lettera, scrivono: "Oggi chiediamo ai politici della Ue di rivedere l’attuale quadro normativo delle telecomunicazioni e di consentire all’Europa di avere campioni industriali per competere a livello globale". E ancora: "La chiave di questo dibattito sono gli investimenti. L’Ue stima che saranno necessari almeno 174 miliardi di euro di nuovi investimenti entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi di connettività. Il settore delle telecomunicazioni attualmente non è abbastanza forte per farcela".

Di base c’è un traffico dati che cresce, al ritmo del 20-30% ogni anno, e ci sono una manciata di grandi aziende tecnologiche che lo assorbono. Per questo le telco chiedono alla Ue "di garantire un contributo equo da parte di quelle aziende che traggono maggiori benefici dalle infrastrutture che costruiamo e gestiamo. Un tale meccanismo dovrebbe rivolgersi solo ai maggiori generatori di traffico, escludendo i più piccoli". A giugno, il commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton, ha affermato che il fair share è legittimo, ma dev’essere inserito in un quadro legislativo più ampio.

Elena Comelli