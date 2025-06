Tlc, l’annuncio di Prysmian: ceduto il 4,35% della cinese Yofc

Continua la strategia di alleggerimento di Prysmian rispetto alla Yangtze Optical Fibre and Cable (Yofc), società cinese quotata alla Borsa di Hong Kong e specializzata nella produzione di fibre ottiche e componentistica per le telecomunicazioni. L’azienda italiana, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, e presente in tutto il mondo, ha siglato un accordo per il collocamento del 4,35% del capitale di Yofc. La vendita fa seguito alla cessione di un altro 3,7% di Yofc lo scorso aprile.

Prysmian, attraverso la controllata Draka Comteq, cederà 32.968.500 azioni al prezzo di 15,44 dollari di Hong Kong l’una, incassando oltre mezzo miliardo di dollari di Hong Kong, pari a quasi 57 milioni di euro. Al completamento del collocamento, Draka ridurrà la propria partecipazione a circa il 15,65% del capitale del gruppo cinese. J.P. Morgan ha agito come Sole Bookrunner in relazione al collocamento.

Alberto Levi