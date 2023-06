Non solo il Titan, aumentano i viaggi d’avventura più pericolosi e costosi

La tragedia del sommergibile Titan, in cui hanno perso la vita 5 persone, ha fatto riemergere il tema del turismo d’avventura e i rischi ad esso collegati. Nonostante i potenziali pericoli di un viaggio all’Antartide o sul Monte Everest, questo tipo di vacanza va sempre più di moda.

La scheda tecnica del sommergibile Titan

Infatti, secondo una ricerca di mercato di Grand View Research citato dal New York Times, il turismo d’avventura è destinato a crescere nei prossimi anni, portando oltre mille miliardi di dollari di entrate a livello globale entro la fine del decennio – in netto aumento rispetto ai 316,6 miliardi di dollari previsti per il 2022.

Un mercato in evoluzione

Con sempre nuove opportunità all’orizzonte, come i viaggi persino nello spazio, anche le assicurazioni offerte sul mercato devono stare al passo. I pacchetti tradizionali di solito coprono i costi d’emergenza, ma con un limite ben definito. Le evacuazioni e le missioni di salvataggio raramente fanno parte dell’offerta, perciò alcune agenzie stanno cercando di colmare questa lacuna. E’ il caso di Global Rescue negli Stati Uniti, che a fronte di una quota annuale di 360 dollari offre ai suoi membri anche servizi di evacuazione, nonché diversi servizi aggiuntivi a pagamento. Ad esempio, se uno volesse aggiungere alla propria assicurazione anche un gruppo di “veterani di operazioni speciali militari” che nel caso verranno a recuperarlo da luoghi pericolosi come zone di guerra, la tariffa salirebbe a circa 1.800 dollari.

Non tutti i rischi possono essere coperti

Ma in molti casi sono i contribuenti locali a pagare i costi dei salvataggi. “Ci sono viaggi in cui il rischio non può ancora essere mitigato”, ha affermato Dan Richards, l’amministratore delegato di Global Rescue, al New York Times. Richards ha raccontato che un suo cliente si era iscritto al viaggio sul Titan, ma alla fine si è ritirato poiché Global Rescue non ha le capacità necessarie per un salvataggio in profondità. La ricerca del sommergibile è stata condotta dalla Guardia Costiera, che ha la giurisdizione sulla ricerca e il salvataggio nelle acque navigabili degli Stati Uniti, e probabilmente è costata milioni di dollari. Ma Mikki Hastings, presidente dell’Associazione nazionale per la ricerca e il salvataggio, sottolinea che è proprio questa la missione della Guardia Costiera. “Non incoraggiamo a far pagare la ricerca e il soccorso perché vogliamo che le persone chiedano aiuto indipendentemente dal loro status socioeconomico”, aggiunge Hastings.

Le destinazioni preferite in Italia e nel mondo

Secondo la ricerca sopra menzionata di Grand View Research, nel 2021 l’Europa ha dominato il mercato del turismo d’avventura con una quota del 38%. L’istituto sostiene che ciò sia dovuto, almeno in parte, alle iniziative governative volte a promuovere il turismo locale e all’aumento del numero di agenzie di viaggio online. Tramite queste agenzie ormai non c’è nessuna parte del mondo che non sia raggiungibile: possiamo fare trekking in Siberia o nei deserti più isolati della Terra, si possono raggiungere i punti più profondi dell’oceano come le vette più alte – pagando qualche migliaio di euro, a volte anche decine di migliaia a seconda della meta, dell’alloggio e dei programmi inclusi. Nelle offerte delle principali agenzie di turismo d’avventura statunitensi si trovano delle destinazioni anche in Italia: si tratta prevalentemente di escursioni in bici o trekking nelle Alpi o nelle Dolomiti, ma tra le opzioni ci sono spesso anche la Costiera Amalfitana o Sicilia.