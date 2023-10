Tim, Vivendi non molla su Netco: "Serve un’assemblea straordinaria"

Ancora una giornata difficile per Tim, che ieri ha chiuso la settimana in deciso ribasso, perdendo il 3,67% e scivolando sotto quota 0,26 euro, a 0,2573. All’indomani delle parole del cfo di Vivendi Francois Laroze, nel corso della conference call sui risultati, fonti del gruppo francese – primo socio di Tim con il 23,7% – hanno chiarito infatti che la posizione di Vivendi sulla vendita di Netco a Kkr non è cambiata: dovrà essere un’assemblea straordinaria degli azionisti a pronunciarsi sull’operazione.

"Come maggiori azionisti vogliamo esprimere la nostra posizione" sull’offerta vincolante di Kkr, ha detto Laroze. "Tim deve dare la possibilità a tutti gli azionisti di esprimere la propria opinione", ha aggiunto, sottolineando che è una mossa "molto importante" per Tim la vendita della rete e ribadendo che secondo Vivendi una giusta valutazione per il suo valore è di 30 miliardi di euro. I soci francesi, forti di quattro pareri legali, continuano a ritenere che l’unica assemblea che potrà valutare l’operazione della rete sia quella straordinaria. Se così fosse, il voto di Vivendi sarebbe determinante e potrebbe bloccare qualsiasi decisione.

Tuttavia, Laroze per la prima volta ha spiegato che Vivendi "è aperta a tutte le opzioni" sulla sua partecipazione in Tim, quindi includendo per la prima volta la valorizzazione – ovvero la cessione – e "deciderà nei prossimi mesi cosa fare della partecipazione".

Restando all’operazione Netco, dopo l’arrivo dell’offerta vincolante di Kkr (che prevede la partecipazione del Mef e di F2i per una quota complessiva fino al 35%) ora la palla passa al cda di Tim, che sarà convocato i primi giorni di novembre e che potrebbe essere preceduto da un nuovo incontro proprio tra i rappresentanti di Vivendi e quelli del Mef.

Intanto, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento, ha detto che "Vivendi valuterà l’offerta in tutti i suoi aspetti, è un’offerta molto complicata e articolata". Il ministro però non è entrato nel merito della necessità o meno di convocare un’assemblea straordinaria o meno: "Per quanto riguarda il diritto commerciale – prosegue Giorgetti – sono gli organi della società, in cui lo Stato ovviamente non vuole interferire, a decidere il luogo dove questa offerta dovrà essere valutata" ed eventualmente accettata.

Elena Comelli